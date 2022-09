Dalle Dolomiti a Madeira: finale con vista "mondiale" per Golden Trail National Series Italy

SKYRUNNING

L'ultimo atto del circuito nazionale mette in palio il ticket per sfidare i campioni di tutto il mondo nella finalissima iridata del sistema Golden Trail by Salomon.

© Golden Trail National Series

Venti chilometri di sviluppo, 1450 metri di dislivello positivo: questo l’impegnativo menu che attende i novecento trailrunners che scalpitano in vista dell'ormai imminente Transpolare Skyrace in programma domenica 4 settembre sulle Dolomiti della provincia di Belluno. L'atto finale di Golden Trail National Series Italy by Salomon regalerà a tre uomini ed altrettante donne l’accesso alla Grand Final di Madeira Oceans&Trails, vale a dire quindi la possibilità di mettersi alla prova con i protagonisti di tutte le altre serie nazionali e transnazionali del sistema Golden Trail, in programma da mercoledì 26 a domenica 30 ottobre.

Golden Trail National Series Italy affronta alla Transpelmo la quarta ed ultima tappa di un calendario che prevedeva in origine anche la “Finestre di Pietra” di metà maggio). Scattato in aprile con Dolomiti Beer Trail, che si è svolta il 16 aprile a Pedavena, il circuito nazionale è poi… andato in pusa (a causa appunto dell’annullamento della prova di Cantalupo Ligure) fino al mese di luglio ed all’intenso uno-due di Bettelmatt Sky Race (sabato 9 luglio) in Val Formazza e della prestigiosa DoloMyths Run Skyrace di Canzaei il weekend successivo, domenica 17 luglio.

Ad un mese e mezzo di distanza si torna quindi sulle Dolomiti, in questo caso quelle del Bellunees. Gli atleti iscritti alla Transpelmo e candidati per aggiudicarsi l’accesso allo showdown di Madeira sono: Martina Cumerlato (Team La Sportiva), Mattia Bertoncini (Team Salomon, vincitore dell’edizione 2021), Lorenzo Beltrami (Team Scarpa), Alex Oberbacher (Team Crazy) ed i magnifici quattro del superteam Brooks Trail Runners: Daniel Pattis, Michele Meridio, Mirko Cocco e Daniel Borgesa. (Brooks Trail Runners).

Transpelmo non è solo una gara di Ultra Trail, è una vera e propria esperienza outdoor nelle Dolomiti tra i Monti Pallidi (patrimonio dell’Unesco), un’avventura tutto intorno all’imponente Monte Pelmo (metri 3168), definito dai locali il Caregon del Padreterno: il trono di Dio. La leggenda narra infatti che, conclusa la creazione delle Dolomiti, Dio si sedette per riposare proprio sul Pelmo per ammirare la sua opera.

Il percorso della Transpelmo prevede partenza ed arrivo a Pècol, nell’alta Val di Zoldo. Il tracciato è molto articolato e vede alternarsi diversi tipi di terreno e una particolare distribuzione dei dislivelli. Alla Transpelmo si attraversano vasti pascoli e distese di mughi, asfalto, sentieri su terra, su ghiaia e roccia, alternando lievi discese e leggere salite fino al Rifugio Venezia, dove viene attrezzato il primo ristoro. Dopo l’impegnativa salita (600 metri D+) del sentiero Flaibani ed una prima forcelletta con un breve tratto attrezzato con corde fisse, si arriva alla panoramica forcella di Val d’Arcia (metri 2475. La discesa sul versante opposto si svolge su un terreno molto variegato, i cui tratti più tecnici si alternano alla veloce discesa del sentiero 742 che porta fino a Passo Staulanza, per arrivare agli ultimi km in discesa fra i boschi fino a Palafavera e a Pècol.

Per rendere il processo di selezione meno restrittivo e più inclusivo, i primi tre (uomini e donne) di ogni gara sono stati invitati a partecipare alla Finale Nazionale, che riunisce i migliori runners, per selezionare poi i tre migliori M&W che rappresenteranno GTNS Italy a livello mondiale. La Gran Finale di Madeira Finale riunirà tutti i diversi circuiti nazionali GTNS d’Europa e del mondo. Nel caso un atleta non avesse raggiunto le prime tre posizioni del ranking nazionale (necessario appunto per ricevere un invito alla GTNS Grand Final), potrà comunque partecipare a proprie spese. I primi tre uomini e le prime tre donne della Grand Final vinceranno un Golden Ticket per partecipare a Golden Trail World Series 2023, a condizione di aver partecipato ad uno dei circuiti nazionali di quest'anno.

