Dai motori alle scarpette da corsa: Wings For Life World Run italiana all'Autodromo di Monza

RUNNING

La decima edizione del grande evento running globale e solidale è in programma la prima domenica di maggio

© Autodromo Nazionale Monza Si avvicina a grandi passi (è il caso di dirlo) l'appuntamento con la decima edizione di Wings For Life World Run, il più grande evento benefico di running in contemporanea mondiale: il cento per cento del ricavato è infatti destinato alla ricerca scientifica sulle lesioni spinali. Ora è ufficiale anche la location che ospiterà la principale App Run italiana, che sarà trasmessa in diretta mondiale: l’Autodromo Nazionale di Monza, conosciuto in tutto il mondo dagli appassionati di motori come il Tempio della Velocità. La partenza in Italia è fissata per le tredici in punto di domenica 7 maggio sulla pista che ospita all'inizio di settembre il Gran Premio d'Italia di Formula Uno e che nel 2022 ha festeggiato i cento anni dalla propria fondazione.

© Autodromo Nazionale Monza

“Ospitare la partenza di Wings For Life World Run è per noi motivo di orgoglio. Da sempre l’Autodromo Nazionale Monza guarda allo sport a trecentosessanta gradi, ancora di più se associato ad un’iniziativa nobile come la ricerca di una cura per le lesioni al midollo spinale. Il suono della cadenza dei passi dei runners sull’asfalto sostituirà il rombo dei motori, ma la passione corre sempre tra i cordoli dell’Autodromo Nazionale Monza”. (Giuseppe Redaelli - Presidente Autodromo Nazionale Monza)

© Red Bull Content Pool

Ad accompagnare con le loro voci i partecipanti italiani alla Wings For Life World Run attraverso l’apposita App, saranno due ambassador d’eccezione: la runner motivatrice Lisa Migliorini e il giornalista Massimo Caputi, una delle voci più belle e amate del mondo delle telecronache sportive e della radiofonia: sarà lui, infatti, a “doppiare” la catcher car virtuale, il traguardo mobile che partirà trenta minuti dopo il via all’inseguimento dei corridori, eliminandoli una volta raggiunti. Runner's World si riconferma Media Partner storico di Wings for Life World Run, RTL 102.5 sarà la radio ufficiale dell’evento italiano mentre McFIT ne sarà il fitness partner.

© Autodromo Nazionale Monza

L’unicità di Wings for Life World Run risiede nel suo essere una corsa globale e assolutamente inclusiva. Possono partecipare davvero tutti: atleti, runners professionisti, semplici amatori e sportivi diversamente abili, tutti insieme nello stesso giorno, alla stessa ora e in tutto il mondo, accomunati da una buona causa: trovare una cura per le lesioni del midollo spinale.

© Red Bull Content Pool

L’appuntamento è dunque per domenica 7 maggio alle 13:00 (ora italiana): si può correre unendosi ad una delle tante App Run organizzate in tutta Italia o seguendo il proprio percorso preferito, perché grazie all’App Wings for Life World Run ognuno farà comunque parte dell’evento globale. Sia che si intende gareggiare individualmente oppure in compagnia di un gruppo di amici, è sufficiente scaricare l’app e registrarsi sulla pagina web ufficiale di Wings For Life World Run. Per chi non potrà prendere parte all’evento, esiste ugualmente la possibilità di sostenere la Fondazione Wings for Life con una donazione.

Per tutte le info: www.wingsforlifeworldrun.com

© Red Bull Content Pool

Wings for Life World Run in cifre:

Sono più di un milione le persone che hanno preso parte alle nove edizioni di Wings for Life World Run organizzate ad oggi. L’obiettivo per il prossimo futuro è raggiungere quota un milione di podisti ma... in un solo evento!

119 miliardi: i passi compiuti dai runners che hanno partecipato finora.

38,3 milioni di euro: le donazioni raccolte ad oggi solo dalle Wings for Life World Run. Il cento per cento del ricavato è stato donato alla fondazione Wings for Life e stanziato per la ricerca sul midollo spinale.

35.397: i partecipanti che si sono presentati nel 2014 alla linea di partenza della prima Wings for Life World Run. La nona edizione (2022) ha radunato ben 161.892 partecipanti in 192 Paesi.