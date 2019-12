Da Misurina a Tarvisio: il paradiso dei ramponcini

TRAILRUNNING

Fascetta, guanti e ramponcini ai piedi e… nothing else. L’inverno non ferma i runners, anzi amplifica la loro voglia di full immersion nella natura portandoli a correre in scenari da favola, resi magici dalla copiosa coltre bianca caduta in questo avvio di stagione. Forte del successo ottenuto lo scorso anno, il Campionato Nazionale Nortec–Csen di winter trail torna presentando le proprie tappe e aprendo le iscrizioni. Ad alzare il sipario sull’edizione 2020 una new entry di assoluto prestigio disegnata all’ombra delle Tre Cime di Lavaredo.

Proprio così, al posto della gara di Santa Caterina Valfurva, come tappa inaugurale è stata la scelta la Misurina Winter Run. Un anello completamente innevato di diciassette chilometri (per 800 metri di dislivello positivo), dal lago di Misurina fino ai piedi delle Tre Cime, che vedrà ai nastri di partenza grandi campioni e il popolo del trail. In programma per domenica primo marzo, la spettacolare kermesse bellunese aprirà le iscrizioni questo fine settimana e… potete contarci, sarà “caccia al pettorale”. Per info e iscrizioni www.trecimeexperience.com.

Ancora una volta, ad assegnare i tricolori sarà la finalissima friulana di Tarvisio in calendario per domenica 21 marzo. Qui, garanzia di qualità è garantita dall’Unione Sportiva Tosi, società di blasone e lunghissima tradizione (info e iscrizioni www.tarvisiowintertrail.com). Dietro le quinte Nortec, azienda leader nella produzione e distribuzione di micro ramponi, sarà affiancata da brand tecnici di livello quali Crazy Idea, Mico, Weissenfels, Scarpa e Sportcube.

«Il winter trail è molto più di una moda, oserei dire che negli ultimi anni è divenuto un vero e proprio fenomeno di costume proprio come la sua versione estiva – ha esordito Maurizio Ragonese, Marketing Manager di Nortec -. A dircelo sono i numeri, ma soprattutto l’interesse che questo campionato nazionale di winter trail sta suscitando. Avremo ai nastri di partenza atleti del calibro di Marco De Gasperi, Elisa Desco, Luca Cagnati, Emanuele Manzi, Christian Minoggio, Luca Del Pero, Elisa Sortini… schierati al fianco di centinaia di appassionati che, non assillati dal cronometro, potranno godersi due domenica di festa e sport in location mozzafiato».

Nell’ottica di valorizzare ogni singolo atleta si è pensato a scontistiche ad hoc per chi correrà entrambe le prove e a un pacco gara di valore: «Entrambe le gare avranno il medesimo format – ha continuato Ragonese - gara young (fino a 15 anni), family run non competitiva e prova agonistica. Insomma, i nostri vogliono essere eventi per tutti. Al fine di incentivare la partecipazione, chi si iscriverà ad entrambe le gare pagherà 68 euro entro il 31 gennaio 2020 ed 85 entro il 28 febbraio. L'atleta che dopo la prima tappa deciderà di prendere parte anche alla seconda pagherà solo la differenza. Abbiamo inoltre predisposto dei pacchi gara di livello grazie alla partnership con importanti che da anni sono leader nel settore outdoor. Pensate che il loro valore commerciale supera i cento euro euro».