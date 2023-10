Curtoni e Beretta campioni GoInUp 2023, circuito only up a tutta solidarietà

VERTICAL RUNNING

Contenuti sportivi e finalità benefiche mix vincente del circuito serale di gare di sola salita della Bassa Valtellina

© GoInUp Press Office Dopo il dovere, il piacere. O meglio, dopo la fatica, il giusto premio. GoInUp 2023, gran finale venerdì 13 ottobre a Rasura (in provincia di Sondrio) con la cena conviviale e le premiazioni del circuito serale di gare only up della Bassa Valtellina, che ha richiamato al Polifunzionale del borgo del versante orobico della Valle dell’Adda ben trecentocinquanta atleti che hanno preso parte alle prove di un calendario che - aperto la scorsa primavera da Cech Verticale Race - si è recentemente chiuso dopo sette mesi di accesissime sfide sportive con la Arz Up sopra Morbegno. Durante la serata, spazio anche agli aspetti etici e solidali di un circuito dalle importanti finalità benefiche. Sul podio delle premiazioni “ad alta fedeltà” sono saliti i quarantatré finisher (34 uomini e 9 donne) che hanno concluso tutte le undici prove. Il clou della serata è stato raggiunto con la premiazione dei vincitori di GoInUp 2023 Gisella Beretta (Atletica Pidaggia) e Filippo Curtoni (Team Valtellina).

© GoInUp Press Office

Sul podio femminile con Beretta troviamo al secondo posto troviamo Barbara Sangalli (AS Premana) e al terzo Cinzia Cucchi (Castelraider). A completare la top five-donne in quest’ordine Lorenza Combi (GP Santi) e Jessica Sciani (Kv Lagunc). Aperto dallo specialista Curtoni, il podio maschile vede Davide Zugnoni (Atletica Lizzoli) sul secondo gradino e il premanese Luigi Pomoni (Falchi Lecco) sul terzo. Top five-uomini anche per Tommaso Caneva (GP Talamona) e per Mattia Curtoni.

© GoInUp Press Office

La serata conviviale di Rasura ha come detto rappresentato l’occasione per ribadire il fine benefico del circuito: la raccolta di fondi che - per questa edizione - sono stati destinati all’acquisto di attrezzature poi donate alle diverse associazioni benefiche del mandamento di Morbegno. Non solo, sul palco di Rasura è stata anche annunciato un progetto che da ulteriormente lustro a GoInUp. Ma andiamo per ordine.

© GoInUp Press Office

Con i contributi raccolti nelle undici prove del circuito sono stati consegnati numerosi prodotti alle seguenti associazioni: Il Tralcio, Centro diurno disabili e centro socio educativo di Nuovo Olonio, I Prati, La Navicella, Istituto San Lorenzo di Ardenno, Il Gruppo della Gioia e l’associazione Dappertutto. Il momento più atteso, insieme a quello delle premiazioni sportive, è stato la presentazione della struttura che - in collaborazione con il comune di Talamona -verrà costruita nell’area dedicata vicino alla ciclabile e al ponte di Paniga. Questa struttura avrà lo scopo di essere la base di tutte le attrezzature per la mobilità dei disabili come joelette manuale ed elettrica e Quadrix. Questo intervento avrà dei costi importanti che verranno finanziati con una parte dei contributi raccolti quest’anno e di quelli che verranno raccolti nel 2024.

© GoInUp Press Office

Venerdì 13 ottobre è stata inoltre l’occasione per ringraziare le dieci associazioni promotrici delle varie prove: Team Valtellina, Insieme per Sacco, Pro Loco Gerola Alta, Gruppo Alpini Albaredo, K2 Valtellina, Pro Loco Bema, Sagra di San Bello, Sport Race Valtellina, La Voce di Daniele e Pro Loco La Caurga.

© GoInUp Press Office

Fondamentale per la riuscita di GoInUp 2023 anche il sostegno degli sponsor: Banca Popolare di Sondrio, Avis Morbegno, 3 Passi Outdoor, Officina Fiorelli Matteo, Birrificio Valtellinese, Life, Bip, Ala Medical e Leon Benessere. Ringraziamento anche ai media partner: Sportdimontagna, FotoRun Valtellina, Speed Time, La Provincia di Sondrio e Centro Valle.