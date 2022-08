Così uguali, così diversi: UTMB e Tor des Géants nei poster 2022  

TRAILRUNNING

I due grandi eventi trail di fine estate nelle immagini delle rispettive locandine

© Getty Images L'estate ha imboccato la sua fase discendente e - nell’esclusiva bolla delle ultramaratone - è proprio questo il tempo di UTMB Ultra Trail du Mont-Blanc e Tor des Géants, in rigoroso ordine di apparizione! Gemelli diversi, ma uniti da una sottile linea rossa: quella dei rispettivi itinerari che si toccano solo brevemente. Chamonix e Courmayeur, 170 chilometri “contro” 330 (il doppio!), Alta Savoia e Valle d’Aosta, diecimila Vs. ventiquattromila metri di dislivello, otto diverse prove nel sistema UTMB contro le due quattro distanze (la metà) che compongono la proposta dell’evento valdostano che culmina nel TORX® classico e nella sua versione monstre (ancora più monstre!) d’alta quota: il Tor des Glaciers da 450 chilometri e 32mila metri di dislivello positivo!

Per mettere a confronto le due classiche prove dell’ultradistanza nella loro… diversità unica, si può fare ricorso anche ai poster che - in una sfida ogni anno ed in tutti i sensi sempre più alta - identificano UTMB e TORX® e che vengono presentati con mesi di anticipo sullo svolgimento delle due kermesse ultra. È stato così anche quest’anno ed è proprio attraverso i due poster 2022 - vere e proprie dichiarazioni di intenti - che iniziamo ad entrare nell’atmosfera magica dei due grandi eventi tardoestivi. Quello sul versante francese della massima elevazione dell’arco alpino è in programma alla fine d’agosto (quest’anno la settimana da lunedì 22 a domenica 28), quello sul versante italiano invece da venerdì 9 a domenica 18 settembre.

© TORX®

Il TORX® è come un orologio, composto da una serie di complessi ingranaggi: atleti, volontari, tracciatori, organizzatori, pubblico e media. Allo stesso modo, questa macchina così ben strutturata e collaudata oggi ricorda i meccanismi della Formula Uno, con quella cura estrema per ogni minimo dettaglio. Nasce da questa riflessione dell’illustratore Francesco Bongiorni l’idea sulla quale si sviluppa il manifesto del TORX® 2022, svelato all’inizio dello scorso mese di febbraio ed è con queste righe che VDA Trailers, la società organizzatrice dell’evento ha presentato un poster che avvicina i “giganti” al via della prova con le monoposto da Gran Premio: veloci, efficienti e prestazionali ma regolarmente bisognose di assistenza, “manutenzione” e nel nostro caso - perché no? - anche di… conforto. Di uno, anzi tanti pist stops, necessari a riprendere il viaggio e possibilmente portarlo a termine, in fondo a quello che - più che ad un GP di Formula Uno - è più propriamente paragonabile alla 24 Ore di Le Mans (meglio ancora ) alla Parigi-Dakar! Ecco quindi la visione di Bongiorni, che aveva già firmato l'immagine del 2021:

“Se l'anno scorso il concetto era quello di riapertura e di libertà riconquistata, per questa edizione mi sono immaginato dei meccanici che... mettono a punto un atleta, pronto a partire. Allo stesso tempo, si tratta di un’allegoria per le persone, tecniche e preparate, che mettono a punto gli ultimi elementi fondamentali affinché si possa svolgere la gara. Ho voluto lasciare ombre e colori che danno al momento una sospensione ed una certa solennità, al fine di rendere l'attimo prima della partenza elettrico e adrenalinico”.

© Stefano Jeantet

La collaborazione tra VDA Trailers e Bongiorni si è rinnovata sulla scorta della condivisione dei valori che alimentano il TORX® e della profonda conoscenza della Valle d'Aosta, regione alla quale Francesco è legato sin dall'infanzia. ll manifesto dello scorso anno era stato selezionato per la mostra del prestigioso premio della Society of Illustrators di New York, per poi essere esposto a Manhattan.

Nato a Milano nel 1984, Bongiorni crea immagini d'impatto e concettuali, interpretando e sintetizzando idee complesse in modo originale. Le sue illustrazioni sono forti e sofisticate, trasmettendo un messaggio chiaro e diretto allo spettatore. Il suo stile è sintetico e diretto, frutto di una formazione che comprende studi di incisione, serigrafia, fumetto e pittura presso l'Accademia di Belle Arti N.A.B.A. di Milano, l'Universidad de Bellas Artes di Salamanca e lo IED di Milano. Francesco collabora regolarmente con The New York Times, AC Milan, Air France, The Guardian, Washington Post, The Wall Street Journal e Le Monde.

© Stefano Jeantet

Il parallelismo ardito tra sport in natura e motori appartiene in un certo senso - più sottile e sfumato - anche al poster di UTMB Ultra Trail du Mont-Blanc 2022, presentato all’inizio dello scorso mese di maggio. Dopo tre anni di collaborazione con il designatore di Lione Matthieu Forichon, UTMB Group ha scelto di riportare la creazione “in-house”, per dare forma alla sua nuova identità visiva: Meet your Extraordinary, come ha spiegato Isabelle Viseux Poletti, direttore dell'evento.

"Il poster viene utilizzato ovunque, sul nostro sito e sui nostri mezzi di comunicazione digitali e cartacei. Per UTMB Group, così come per i partners ed i territori coinvolti, anche quest’anno il suo lancio ha segnato l'inizio dell'avventura dal punto di vista operativo. Il nostro team infatti è impegnato da mesi nell'organizzazione della diciannovesima edizione del Sommet Mondial du Trail (come viene anche definito l’UTMB, ndr). Non vediamo l'ora di riconnetterci alle emozioni delle gare”.

© UTMB

Il filo sottile che collega TORX® e UTMB, i due versanti del Monte Bianco, è sottolineato dalle quattro scie che solcano il cielo di Chamonix, si arrampicano sulla montagna e scompaiono alle sue spalle nei pressi del cupolone di neve e ghiaccio della vetta, in qualche modo… inabissandosi nel versante italiano, d’altra parte interessato da un tratto-chiave della prova principale… e non solo! Quattro scie colorate che - lo suggerisce il poster stesso - identificano quattro delle otto distanze del programma: l’UMTB vero e proprio da 170K (rosso), l’ormai quasi altrettanto mitica CCC Courmayeur-Champex-Chamonix da 100K (verde), la OCC 55K Orsières-Champex-Chamonix (arancione) ed infine l’inedita ETC (Experience Trail Courmayeur), la prova dell’ingresso dell’intera kermesse franco-italo-elvetica da 15 chilometri (giallo), che si sviluppa interamente in territorio italiano.

© Getty Images

La nuova identità grafica dell'UTMB Mont-Blanc e delle UTMB World Series (un circuito kolossal da venticinque prove “certificate” UTMB in Europa, America, Asia e Oceania) è stata creata l’anno scorso insieme all'agenzia MNSTR. I nuovi codici ed i nuovi elementi grafici sono stati dunque inclusi nel poster del 2022, che incorpora i valori imprescindibili e il DNA dell’evento. Sanna e Charlotte, le due grafiche dell’agenzia che hanno creato il poster, ce lo spiegano così:

"Che siano dilettanti o atleti di alto livello, Tutti i partecipanti dell’UTMB portano in gara le loro emozioni. Con i ritratti di quattro corridori al centro del poster - due élite e due amatori, due uomini e due donne - abbiamo voluto trasmettere questa diversità di profili, emozioni e motivazioni dietro ogni atleta al via. Per quanto riguarda il Monte Bianco, esso rappresenta l'apice del circuito UTMB World Series e le quattro linee sulla sua cima simboleggiano a loro volta le varie gare che vi conducono”.

© UTMB

Come anticipato, per la prima volta il poster utilizza i colori del nuovo circuito iridato, strutturato dalla su tre livelli di evento: UTMB World Series Events (le venticinque prove di cui sopra), UTMB World Series Majors (tre prove: America, Europa, Asia/Oceania) e UMTB World Series Finals a Chamonix, il cui “terreno di gioco” (a partire dal 2023) sarà rappresentato dalle tre principali gare di fine agosto: OCC 55K, CCC 100K, UTMB 170K/100M. Gli atleti in gara quest’anno nelle prove del circuito mondiale avranno l'opportunità di raccogliere le “Running Stones” da utilizzare per il sorteggio della ventesima edizione di UTMB Mont-Blanc, già in calendario alla fine di agosto del prossimo anno.