Corri, scopri e ammira Milano con il Run Happy Tour 2021

L'APPUNTAMENTO

Di corsa o camminando: appuntamento a sabato 13 novembre in Parco Sempione

Una Milano da scoprire e ammirare, per divertirsi, conoscere e meravigliarsi. Ma anche per... allenarsi. Testando, oltretutto, nuovi prodotti per il running. L'utile e il dilettevole insomma. Ma dove? Ma come? E soprattutto quando? Bene, tutto molto semplice. Sabato 13 novembre, a partire dalle ore 9.30, Brooks organizza presso la Palazzina Appiani (in Parco Sempione) la tappa italiana del Run Happy Tour 2021.

Da qui prenderà il via una corsa, o una camminata svelta per chi lo preferisse, per scoprire alcuni tra i luoghi più belli e suggestivi della città: un percorso lungo 7 km che si snoderà tra grattacieli, storiche botteghe, parchi, monumenti e chiese. Fino all'arrivo in cui ci si potrà rifocillare con il Run Happy Hour, un aperitivo a ritmo di musica.

“Il Run Happy Tour 2021 quest’anno intende celebrare l’Italia attraverso lo sport" spiega Martina Fogagnolo, Marketing Manager di Brooks Italia. "Un’occasione unica per conoscere e far conoscere i luoghi più suggestivi del nostro Paese, quelli indicati dai tanti runner che hanno condiviso con noi il loro luogo del cuore e lo spirito Run Happy. Milano spicca tra le diverse città elette dai runner di tutta Italia, e noi non vediamo l’ora di scoprire o riscoprire alcuni dei suoi angoli più caratteristici attraverso la corsa e il divertimento, i due grandi pilastri su cui si fonda il nostro brand”.

Un piccolo e divertente viaggio alla scoperta di Milano con la possibilità per i partecipanti di testare e scoprire la nuova collezione di calzature adatte sia alle esigenze dei camminatori che dei runner. La partecipazione è gratuita, aperta a tutti, nessun tempo o performance da rispettare, nessun limite di età. Per poter partecipare è necessaria la registrazione al link che segue: https://www.brooksrunning.com/it_it/brooks-run-happy-tour/