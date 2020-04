"Con la testa e con il cuore": Alberto Cova si racconta

Quaranta anni fa, o giù di lì. Settembre 1980, stadio Meiji di Tokyo: Alberto Cova, 21 anni, vince la sua prima grande gara internazionale, chiude i 5mila metri davanti a tutti con quel rush finale che ben presto sarebbe diventato il suo marchio di fabbrica. Da lì in poi, "il ragioniere" di Inverigo, avrebbe infilato, sui 10mila metri, successi su successi: l'oro di europeo di Atene nel 1982, quello mondiale a Helsinky l'anno successivo e il trionfo olimpico a Los Angeles nel 1984, con ancora il corollario della Coppa Europa nel 1985. Gli anni più belli dell'atletica azzurra, quelli che l'uomo coi baffi allenato da Giorgio Rondelli forse meglio di tutti rappresenta. Una storia, un racconto, una vita fatta di chilometri, sudore, fatica, soddisfazioni, delusioni, paure e immense soddisfazioni che ora possiamo ripercorrere leggendo (e perdendoci nei ricordi) il libro "CON LA TESTA E CON IL CUORE" scritto proprio da Alberto Cova assieme a Dario Ricci.



Un’avventura straordinaria "che diventa un percorso di scoperta interiore e di sfida ai propri limiti, in cui la mente diventa la principale alleata". Nel volume, edito da Sperling & Kupfer, Cova si racconta rivelando i pensieri dell’atleta ma anche le emozioni dell’uomo. Pagine dedicate sicuramente a chi ama l'atletica, l'agonismo e la corsa. Ma non solo. Perché queste sono pagine di vita vera. Bella e intensa. Per tutti, dunque.