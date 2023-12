Con Fly-Up Sport si vola: otto tappe per il tradizionale circuito delle Orobie  

TRAILRUNNING

Il circuito proposto daMario Poletti e dal suo team apre i battenti ai primi di aprile e si chiude otto mesi dopo

© DR Forografia La corsa in natura… vola alto anche nel 2024 su sentieri delle Prealpi Orobie. Mario Poletti e il team di Fly-Up Sport alzano già il sipario sul nuovo anno e lanciano un calendario da otto gare in altrettanti mesi che tocca le valli principali della della provincia di Bergamo: in ordine di… apparizione da ovest verso est Valle Imagna, Val Seriana, Val Brembana e Val di Scalve. New entry del circuito sarà la sua prova d’apertura: il Linzone Trail in programma domenica 7 aprile. Nel menu 2024 i tradizionali appuntamenti di Valzurio e Monte Misma, la goliardica Magut Race, il transfrontaliero Trail del Centenario, le suggestive atmosfere di Val del Riso Trail, il format a coppie di Sapel Ne Up&Down e - nel cuore del calendario e indubbiamente suo appuntamento clou - il vero e proprio “must”… di MUST Memorial Ultra Scalve Trail del primo weekend della prossima estate.

© Fly-Up Sport

Anomalie climatiche in modalità"random" a parte, la stagione invernale invita a rimanere ben coperti ma quella agonistica di là da venire impone già al collaudato team Fly-Up di… rimboccare le maniche! È proprio grazie al debutto in… società della prova sul Monte Linzone che si toccheranno tutte e quattro le vallate orobiche: in buona sostanza la riprova dell’amore che lega Poletti e il suo team a questo territorio e della voglia di valorizzarlo attraverso lo sport. Una storia iniziata nel 2008 e che ogni anno si ripete e si rinnova.

Riflettori puntati in particolare su MUST (Memorial Ultra Scalve Trail) e sul Trail del Centenario. La seconda edizione di MUST, evento nato quest'anno per fare memoria dei cento anni dal disastro della Diga del Gleno (1. dicembre 1923), è stata scelta dalla Federazione Italiana Skyrunning come prova unica valida per l’assegnazione dello scudetto tricolore della specialità Ultra SkyMarathon. Da un'altra ricorrenza in tripla cifra tonda - decisamente più serena - ha avuto invece origine il Trail del Centenario con campo base a Foppolo, al suo debutto due anni fa come prova one-off per celebrare il secolo di storia del brand Lovato. La prova ambientata nell'alta Val Brembana con uno sconfinamento nelle Orobie Valtellinesi entra a far parte delle Skyrunner National Series (SNS). Una bella soddisfazione insomma per gli organizzatori di entrambi gli eventi che, ancora ai prini passi (di corsa!) della loro storia, ottengono già riconoscimenti importanti nel panorama dello skyrunning nazionale.

© DR Forografia

Oltre a MUST e al Trail del Centenario, Fly-Up Sport rimette in calendario la popolarissima Valzurio Trail. Di più: affida all'evento della "Valle Azzura" il compito di... aprire le danze. Un classico imperdibile per gli amanti delle Orobie, che a Nasolino e dintorni possono aprire il gas e valutare lo stato di forma al termine della stagione invernale. Risponde di nuovo “presente!” la gettonatissima MAGUT Race di Selvino (corsa goliardica con un sacco di cemento sulle spalle), che si svolge con l’importante contributo di Italcementi. Tra la fine dell’estate e l’inizio dell’autunno toccherà alla Sapel Ne Up&Down (prova a coppie introdotta quest’anno) in partnership con ASD Piario e alla classica Val del Riso Trail, che ha per teatro d’operazioni una appartata valle di collegamento tra i due grandi solchi di Val Seriana e Val Brembana.

© DR Forografia

A chiudere la stagione sarà - nella sua tradizionale nella data dell’otto dicembre - l’appuntamento prestazionale di Misma XMas Trail: alle porte della Pianura Padana (ma tutt’altro che pianeggiante!), in partnership con Polisportiva Villese ASD di Villa di Serio. A completare (in modalità "fuori salone", anzi circuito) la proposta sportiva di Fly-UP dell'ormai imminente 2024 saranno le due Yankee Run estive di Colere (in Val di Scalve) e Borno, nella vicina Valle Camonica bresciana.