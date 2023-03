Castle's Trail e Traverse Trail primi due appuntamenti del Tours Trail VDA 2023

TRAILRUNNING

Per il circuito gemello Défi Vertical gli appassionati "only-up" dovranno attendere l'inizio del mese di maggio

Tredici gare nell'arco di otto mesi: tra metà marzo e metà ottobre. È sulla rampa di lancio un’altra stagione di corsa sui sentieri della Valle d’Aosta. I circuiti regionali Tour Trail e Défi Vertical sono infatti pronti a scattare al via con i tradizionali appuntamenti delle rispettive specialità che raccolgono idealmente il testimone delle attività invernali, che con la primavera alle porte si avviano alla loro naturale conclusione. Semaforo verde pronto ad accendersi per il "format" trail con il doppio appuntamento di inizio primavera in bassa valle (Verrès e Arnad). Gli specialisti delle prove "only up" dovranno invece mordere il freno un po' più a lungo (fino a maggio) ma avranno poi a disposizione una gara in più (sette contro sei) e tireranno dritto fino appunto ad autunno inoltrato, due mesi e mezzo dopo la chiusura del calendario trail con l'appuntamento "ultra" dei primi di agosto di Saint-Oyen.

La stagione partirà con, di pochi chilometri ma soprattutto dalle caratteristiche tecniche piuttosto simili, almeno per quanto riguarda distanza e dislivello. Apertura “d’obbligo” tra, che dopo diversi anni introduce alcune novità di tracciato e di conseguenza anche di logistica. Quest’anno il centro abitato di Verrès sarà "solo" punto di passaggio della, mentrepartenza e arrivo saranno ospitati dal comune di Challand-Saint-Victor. Confermata anche la collaborazione con il territorio di Montjovet, altro punto di passaggio della prova inaugurale del Tour Trail della Valle d’Aosta. Il via è fissato alle ore nove da Piazza Bruno Joly, le premiazioni sono in programma intorno alle quindici. Ad imporsi un anno fa nella prova erano stati, sempre a suoi agio sui sentieri valdostani.

Un paio di settimane di allenamenti per alzare il tono della preparazione e registrare le propri ambizioni e sarà già tempo di attaccare alla divisa il secondo pettorale TTVDA sabato 1. aprile per la seconda tappa dell’uno-due di inizio stagione: il Traverse Trail della vicina Arnad (solo tra chilometri separano i due paesi). La prova è organizzata dall’Associazione giovanile Le Dzoveo de Arna che conferma quasi per intero il percorso di 22 chilometri e dislivello positivo di 1800 metri. Solo qualche piccolo aggiustamento sui sentieri che porteranno i trailers tra i vigneti e i villaggi delle frazioni più alte di Arnad, patria del lardo DOP. Cuore pulsante del Traverse 2023 (con festa e animazione) ancora una volta l’area La Keya di Arnad. Vincitori del Traverse 2022 erano stati il beniamino local Dennis Brunod e Fabiola Conti, ancora lei!

Le iscrizioni a Castle’s Trail e Traverse Trail sono aperte sul sito wedosport.net. Bisognerà attendere qualche settimana in più per assistere alla prima sfida del circuito only-up. Dopo Verrès e Arnad, il circuito trail chiuderà il suo girone d'andata con il Pink Trail con base nel suggestivo vilaggio di Torgnon (Valtournenche), prima di innestare le marce altre e soprattutto allungare il passo (vedi il calendario a fondo articolo) con Licony Trail di Morgex/La Salle, White Peaks Skyrace di nuovo in Valtournenche e le due proposte (39 e 61 chilometri) di Ultramarathon du Fallère a Saint-Oyen (Valle del Gran San Bernardo) ai primi di agosto, capolinea del circuito per quanto riguarda la modalità trail.

Partenza ritardata fino al 1. Maggio ma poi calendario che si addentra nel primo mese d'autunno per il Défi Vertical da sette tappe (una in più della versione trail) che muove dal Vertical Fénis, a metà strada del fondovalle principale percorso dalla Dora Baltea, che ha però già fatto il pieno di iscritti ed esaurito i pettorali a disposizione. Si prosegue... "only up" con le prove di Cignana (Valtournenche) e Saint-Marcel - alle porte del capoluogo Aosta - nel mese di giugno. Toccherà poi al Vertical Courmayeur Mont-Blanc e alla scalata al Bivacco Cravetto di Issime, nella parte iniziale della Valle del Lys (Gressoney). Le ultime due tappe sono in programma in Valsavarenche (Gran Paradiso Vertical) e a Saint-Christophe (Vertical Mont Mary), di nuovo nelle immediate vicinanze di Aosta.

Invariati i regolamenti dei due circuiti. Ogni gara assegnerà un punteggio, i migliori delle classifiche generali saranno premiati durante le premiazioni finali che si svolgeranno a Saint-Christophe, in occasione del Vertical Mont Mary del 15 ottobre. I trailrunners e i verticalisti più assidui sui sentieri valdostani tra metà marzo e metà ottobre potranno ambire alla maglia di finisher: per aggiudicarsela servirà partecipare e concludere tutte le prove del Tour Trail Valle d’Aosta o del Défi Vertical.

TOUR TRAIL VALLE D'AOSTA (sei gare)

Sabato18 marzo Castle’s Trail (Challand-Saint-Victor)

Sabato 01 aprile Traverse Trail (Arnad)

Sabato 21 maggio Torgnon Pink Trail (Torgnon)

Sabato 10 giugno Licony Trail (Morgex-La Salle)

Sabato 24 giugno White Peaks Skyrace (Valtournenche)

Sabato 05 agosto Ultramarathon du Fallère (Saint-Oyen)

DÉFI VERTICAL (sette gare)

Lunedì 01 maggio Vertical Fénis (Fénis)

Sabato 03 giugno Vertical Finestra di (Cignana Valtournenche)

Sabato 17 giugno Vertical Saint-Marcel (Saint-Marcel)

Sabato 29 luglio Vertical Courmayeur Mont-Blanc (Courmayeur)

Domenica 20 agosto Scalata Bivacco Cravetto (Issime)

Sabato 02 settembre Gran Paradiso Vertical (Valsavarenche)

Domenica 15 ottobre Vertical Mont Mary (Saint-Christophe)

