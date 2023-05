Cambio d'assetto, risultato perfetto: Canovi vince la Risciö Up, Beretta prima tra le donne

VERTICAL RUNNING

Oltre trecento atleti per la seconda tappa del circuito benefico only-up della Bassa Valtellina

© Risciö Up Ufficio Stampa Sci e tutina opure scarpette da corsa e canotta per lui pari sono… Dal palcoscenico iridato skialp al circuito vertical più cool della Valtellina, Eric Canovi cambia… assetto ma non modifica i suoi "winning ways", imponendosi nella Risciö Up di Buglio in Monte (Sondrio), seconda tappa del calendario GoInUp. A fare la differenza tra le donne è invece Gisella Beretta che - nel segno della discontinuità rispetto alle più recenti esibizioni - la spunta per pochi secondi su Barbara Sangalli, lanciandole il guanto di sfida per il successo finale nel circuito serale, infrasettimanale e soprattutto benefico della Bassa Valtellina. Dietro le quinte grande soddisfazione per il gruppo “La voce di Daniele” che è riuscito a schierare ai nastri di partenza un numero davvero importante di concorrenti: ben trecentoventicinque i finisher della prova.

© Risciö Up Ufficio Stampa

Buona la prima per il giovane talento azzurro dello skialp Erik Canovi che - al suo esordio nel mondo GoInUp ha subito lasciato il segno. Il diciottenne atleta di Berbenno (a pochi chilometri dal terreno di gara) ha vinto la prima edizione di Risciö Up con partenza a Villapinta e arrivo a Buglio in Monte dopo due chilometri e 800 metri only-up (per 350 metri D+) sul caratteristico sentiero di acciottolato ("risc" nel dialetto locale).

© Risciö Up Ufficio Stampa

Classifica alla mano, il giovane allievo di Ivan Murada in forza a Polisportiva Albosaggia ha vinto la seconda tappa del circuito serale e infrasettimanale (si corre sempre il mercoledì sera alle venti) stoppando il cronometro sul tempo di 14 minuti e 27 secondi. Campione del mondo Under 18 nella Sprint Race alla recente rassegna iridata di Boi Taull (Pirenei spagnoli) e vincitore del Coppa del Mondo della stessa categoria, l’emergente sciapinista valtellinese ha messo in fila Davide Zugnoni (Ca Lizzoli, staccato di venti secondi) e Tommaso Caneva di GP Talamona, a chiudere il podio maschile in 15 minuti e un secondo. Luigi Pomoni e Giovanni Tacchini sigillano la top five. Daniele Molatore, Martino Utzeri, Marco Leoni, Davide Della Mina e Mattia Raimondi completano nell’ordine la top ten-uomini.

© Davide Vaninetti

Tra le donne, Gisella Beretta (ASD Atletica Pidaggia1528) si impone con il finishing time di 17 minuti e 27 secondi (trentanovesima posizione della classifica assoluta). Seconda piazza per la sempre competitiva Sangalli staccata di quindici secondi dalla vincitrice e quarantaquattresima del ranking. Terzo gradino del podio per la polivalente Cinzia Cucchi (ASD Castelraider) con il tempo finale di 18 minuti e 58 secondi (81esima). Top five anche per Michela Gritti e Jessica Sciaini. Nella top ten anche Giovanna Cavalli, Greta Lucchina, Monica Bonesi, Giorgia Fascendini e Daniela Cirolo.

© Risciö Up Ufficio Stampa

Sono già aperte le iscrizioni alla terza tappa del circuito GoInUp, la Larg-Up di Cosio Valtellino da Regoledo a Sacco in calendario nella sera di mercoledì 24 maggio. Il ritrovo è previsto presso il parcheggio in prossimità del cimitero di Regoledo di Cosio Valtellino. Il percorso prevede partenza in prossimità del ritrovo, passaggio alla Bona Lombarda e arrivo al campo sportivo di Sacco dopo tre chilometri e 950 metri, con dislivello positivo di 550 metri.

Iscrizioni come sempre sul sito www.goinupvertical.it oppure presso il negozio 3 Passi Outdoor a Morbegno.