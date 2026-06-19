Blu, bianco e nero: SuperMaratona dell'Etna, tutti i colori del vulcano

A darmi la sveglia sabato mattina all’alba sono i movimenti dei nostri compagni d’avventura che hanno scelto di mettersi alla prova sui quarantatré chilometri della SuperMaratona, la cui partenza dalla spiaggia è in programma di buon mattino. Provo a riprendere sonno ma a svegliarmi di nuovo (e in via definitiva) sono le folate di vento forte fuori dalle finestre. Il primo pensiero è il seguente: se spinge così da queste parti chissà poi lassù alle quote del campo gara. La preoccupazione è di breve durata: il vento si calma in fretta e intanto ha completamente ripulito il cielo: ci aspetta una giornata di pieno sole (a tratti accecante) e di temperature accettabili anche alle quote più alte. Stringo i lacci alle Cascadia Elite e insieme al resto della compagnia salgo sulla navetta che - in modalità gita scolastica, con tutta la spensieratezza e la goliardia del caso - risale la montagna tra paesini, campagne e poi foresta fino ad attraversare le colate laviche della più recente eruzione del vulcano: quella del 2002. Al via della nostra prova siamo poco meno di duecento. Il menu prevede una decina di chilometri di salita più o meno continua lungo una strada serrata che porta al balcone panoramico di Piano delle Concazze, attraversato il quale una breve ma secca rampa conduce al nostro GPM-gara (nonché meta finale della SuperMaratona) dell’ex osservatorio.