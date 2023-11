Bellagio Skyrace: Skyrunning Italy Cup by FISky a Giacomo Forconi ed Elisa Pallini

SKYRUNNING

Nella prova d'ingresso della classica autunnale lariana sulla distanza della mezza maratona vincono Luca Curti e Debora Benedetti

© Davide Ferrari Un ritorno da protagonista assoluto e una prima volta subito vincente nella nona edizione di Bellagio Skyrace, classica d'autunno ma soprattutto tappa finale e decisiva di CRAZY Skyrunning Italy Cup by FISky, che ha visto al via quattrocentoquaranta atleti. Il friulano Tadei Pivk si è aggiudicato per la terza volta la prova lariana e lo ha fatto a sette anni dal successo precedente. Da parte sua la top runner lecchese Francesca Rusconi ha messo in fila (e a debita distanza) le sue avversarie, al suo debutto a Bellagio. Come nella Skyrace di fine ottobre, viene da lontano anche il vincitore della Coppa Italia: si tratta del marchigiano Giacomo Forconi, settimo sul traguardo di Bellagio. Lecchese come Rusconi invece la vincitrice del circuito federale Elisa Pallini, che sale sul terzo gradino del podio di giornata.

© Davide Ferrari

BELLAGIO SKYRACE

Lungo i 29 chilometri di sviluppo e soprattutto i 1850 metri di dislivello positivo della prova clou (un meno reso ancora più impegnativo dalla pioggia che ha accompagnato i concorrenti) il grande favorito Tadei Pivk si è ben presto rivelato il mattatore assoluto della gara. Transitato al comando al giro di boa (nonché GPM) del Monte San Primo, nella discesa l’intramontabile campione friulano ha ulteriormente allungato il passo, lasciandosi definitivamente alle spalle i diretti inseguitori Andrea Rota e Sergio Bonaldi.

© Davide Ferrari

Con il tempo finale di due oe, 32 minuti e 44 secondi, il lungo tarvisiano di Team Aldo Moro/Nortec, pluricampione del mondo di skyrunning, ha tagliato in solitaria il traguardo sul lungolago di Bellagio, segnando così uno storico tris… a distanza: Le due prime affermazioni di Tadei a Bellagio risalgono infatti al 2015 e al 2016.

© Davide Ferrari

A distanza di un minuto esatto si è presentato sotto lo striscione d’arrivo il lecchese Rota, under 23 e azzurro del trail in forza a OSA Valmadrera. A completare il podio il bergamasco Sergio Bonaldi (ex fondista e tecnico del CS Esercito), con il finishing time di due ore, 34 minuti e 24 secondi.

© Davide Ferrari

Top five dal sapore internazionale con il tedesco del team Cimalp Andreas Schindler e il keniano del team Pegarun Eric Muthomi Riungiu. Nei primi dieci del ranking maschile dal sesto al decimo posto in quest’ordine Luca Arrigoni, Giacomo Forconi, Gabriele Gaggero, Stefano Villa e Stefano Butti. Ad aggiudicarsi la Crazy Skyrunning Italy Cup 2023 powered by FISky (Federazione Italiana Skyrunning) è il marchigiano Giacomo Forconi, portacolori Di ASD Space Running.

© Davide Ferrari

Per la prima volta in gara a Bellagio, la lecchese Francesca Rusconi non ha avuto avversarie tra le donne. Con una corsa condotta tutta in solitaria e con il tempo totale di tre ore, nove minuti e 17 secondi l’azzurra Fisky (GEFO K Team/Rock Experience/The North Face) ha chiuso in bellezza la sua lunga e ricca stagione, staccando anche la ventiseiesima posizione finale della classifica assoluta. Dietro di lei, la marchigiana Francesca Farneti di ASD Space Running, staccata di dieci minuti e 29 secondi.

© Davide Ferrari

Per il terzo anno consecutivo sul terzo gradino di Bellagio Skyrace (con il tempo di tre ore, 22 minuti e cinque secondi), la lecchese Elisa Pallini di ASD Pegarun è la vincitrice di Crazy Skyrunning Italy Cup 2023 FISky tra le donne. Quarta piazza Di giornata per Daniela Rota (Team Fly-Up Sport), quinta per Maria Nicoleta Rusu (Nuova Corti Racing Team Sassuolo).

© Davide Ferrari

BELLAGIO HALF SKYRACE

Sul percorso breve (15 chilometri e 980 metri D+), Luca Curti di Atletica Valle Brembana completa in un’ora, 19 minuti e cinque secondi la missione-vittoria, facendo ritorno a Bellagio due minuti e 28 secondi prima di Matteo Pandiani (Under 23 di GS Orobie), mentre il Falco di Lecco Lorenzo Passoni sigilla il podio in un’ora, 21 minuti e 45 secondi. Debora Benedetti del Team Pasturo si aggiudica il podio alto di gara-donne con il tempo finale di un’ora, 38 minuti e 39 secondi, emulando la vincitrice della Skyrace Rusconi (anche lei ventiseiesemi dalla classifica assoluta!) e staccando di sei minuti e 11 secondi Chiara Magni. Terzo posto per Ilaria Brovelli (Team 3Life ASD) con il tempo di un'ora, 46 minuti e quattro secondi.

© Davide Ferrari

REGIONE LOMBARDIA ALLA BELLAGIO SKYRACE

Sulla distanza più breve si è cimentato pure l’Assessore alla Casa e Housing Sociale di Regione Lombardia Paolo Franco che, una volta tagliato il traguardo, ha dichiarato:

“È stata semplicemente una domenica spettacolare. Bellagio Skyrace è una corsa straordinaria che mette in risalto le bellezze del Lago di Como, con la punta di diamante di Bellagio e la sua storia. Averla corsa direttamente è stato per me un grande onore. Non solo: essere stato qua a rappresentare Regione Lombardia è stato per me motivo di vanto perché ho rappresentato una Regione che ha voluto essere presente in modo concreto dando il proprio patronato. Questo è sinonimo del fatto che ancora una volta la Lombardia è una regione che crede nello sport e nell’alleanza virtuosa tra pratica sportiva e turismo”.

© Davide Ferrari

La nona edizione di Bellagio Skyrace è stata organizzata da NSC Bellagio Skyteam con il patronato di Regione Lombardia e l’appoggio dell’Amministrazione Comunale di Bellagio. L’evento ha coinvolto associazioni locali e volontari per un totale di centocinquanta persone che hanno vissuto il giorno della gara come una vera e propria festa. Main sponsor Enervit, Bodega, Craft e Claudio Bellagio Ncc.