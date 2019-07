Aut... Aut, un appuntamento per ogni tipo di trailer: l'Adamello Ultra Trail 

AUT … AUT: non è una minaccia ma un invito (ripetuto!) per uno degli appuntamenti trail più attesi della ormai prossima “campagna” autunnale: quella che i praticanti della specialità stanno rifinendo proprio in questi giorni. Ed allora come tralasciare l’invito a mettere in agenda Adamello Ultra Trail (AUT, appunto)? Molto diversificato, e quindi adatto alle ambizioni ed alle possibilità di tutti, il programma di gare: ad iniziare naturalmente dalla “proibitiva” 170K (da 11400 metri di dislivello positivo) che scatterà venerdì 20 settembre da Vezza d’Oglio. Poi il centro della scena si sposterà a Ponte di Legno da dove, sabato 21, prenderà il via la 90K, dotata di un … montesalite che sfiora i 6000 metri. Sempre da Ponte di Legno lo start della 30 Trail: distanza abbordabile dai più ed in un certo senso prova d’ingresso per chi punta a crescere ancora e ad aumentare la propria autonomia. Si perché AUT concede spazio anche ai trailrunners in via di “formazione” e poi pure a quelli che semplicemente non hanno l’estremo nelle loro corde. Ecco quindi, a completare la proposta, la Slow Trail 20K non competitiva ed ancora – già sabato 7 settembre a Vione, ma qui siamo su un altro piano – Adamello Trail Junior: primo passo verso l’alto per i campioni di domani oppure un semplice avviamento “giocoso” alla specialità. Tornando alla gara “vera”, le componenti di AUT sono molteplici e tutte di grande spessore e significato: paesaggistico, storico, ambientale.