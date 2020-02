Atletica: Faniel batte Baldini, nuovo primato italiano nella maratona

ABBASSATO IL LIMITE DI 3"

Impresa straordinaria a Siviglia per Eyob Faniel, che stabilisce il nuovo record italiano di maratona. L'azzurro (Fiamme Oro) ha chiuso in 2h07:19, abbassando di tre secondi il precedente primato, che apparteneva a Stefano Baldini (2h07:22) e stabilito a Londra quasi quattordici anni fa, il 23 aprile 2006. Per il 27enne Faniel arriva il settimo posto e un risultato clamoroso, se si considera che alla vigilia, il target dell'azzurro era il conseguimento del minimo olimpico per Tokyo, fissato a 2h11:30.

Per Faniel, giunto a Siviglia per la seconda volta in un mese, a quattro settimane dall'ottimo 1h00:44 nella mezza maratona del 26 gennaio, arriva il settimo posto e un clamoroso 2h07:19 in una gara condotta tutta sul piede di 3:00-3:01 a chilometro, gravitando intorno alla ventesima posizione e rimontando nell'ultimo terzo di gara. Vittoria all'etiope Mekuant Ayenew Gebre in 2h04:46, che ha migliorato il primato della 42 km spagnola di 1:50. Questi i passaggi dell'azzurro, allenato da Ruggero Pertile: 5km 14:52, 10km 29:52, 15km 45:14, 20km 1h00:18, mezza maratona 1h03:36, 25km 1:15:27, 30km 1:30:23, 35km 1h45:40, 40km 2h00:56, finish 2h07:19. Chiude in trentacinquesima posizione, in 2h12:51, l'altro italiano impegnato a Siviglia, Yassine El Fathaoui.