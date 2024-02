ASICS Malcesine Baldo Trail: svolta di filosofia e di sostanza 

TRAILRUNNING

La terza edizione dell'evento accorcia il suo programma e si concentra sulle gare di media e lunga distaza

© Riccardo Selvatico Appuntamento il primo weekend di maggio per la terza edizione di ASICS Malcesine Baldo Trail. L’happening internazionale dedicato alla corsa in natura dell’Alto Garda in programma sabato 4 e domenica 5 maggio prende forma con novità e migliorie destinate a renderlo ancora più spettacolare e coinvolgente. Una su tutte: la cancellazione della prova vertical del venerdì, modifica che permette allo staff organizzatore di VRM TEAM ASD di dedicarsi totalmente alle prove da trail vero e proprio. Al di là di questa significativa novità (di filosofia e di sostanza), il format resta quello di sempre con tanta passione organizzativa, voglia di fare festa e sentieri dal panorama mozzafiato sulle montagne di confine tra Veneto e Trentino Alto Adige, sul territorio dei comuni di Malcesine, Brentonico, Avio.

© Maurizio Torri

“Il punto di forza del nostro evento è di sicuro la location di partenza e arrivo. Malcesine è una bellissima località, una vera chicca incastonata sulle rive dell’Alto Garda. Dopo avere corso su single track a dir poco suggestivi aspettiamo atleti e accompagnatori al quartiere generale sul lungolago per la bella festa post gara del sabato sera. Seguendo i consigli di chi ha già corso le nostre gare, abbiamo deciso di concentrare tutte le energie sulle tre prove trail del nostro evento. Non riproporremo quindi il vertical del venerdì pomeriggio, per focalizzare uomini e risorse sulle tre distanze da 50, 24 e 16 chilometri. Non solo: per la distanza lunga e per quella intermedia di ASICS Malcesine Baldo Trail i nostri tracciatori sono riusciti a identificare una nuova e migliore via di discesa nel tratto che da Passo Tratto Spino portafino al traguardo. Ciò renderà gli ultimi chilometri di gara meno... ostici e ripidi ma altrettanto spettacolari e più sicuri. Una forma di attenzione da parte nostra, soprattutto nei confronti degli atleti della prova long distance”. (Claudio Arduini - VRM TEAM Asd)

La corsa al pettorale è iniziata e - grazie alla posizione strategica del territorio interessato dall'evento, coinvolge un bacino molto ampio che - al di là degli appassionati local - coinvolge i praticanti della corsa in natura della Pianura Padana e - volgendo lo sguardo a nord - quelli dell'arco alpino centro-orientale, anche oltre i confini nazionali: Austria e Germania.

Per maggiori informazioni e iscrizioni: https://malcesinebaldotrail.run/

© Michele Mascalzoni

L’EVENTO IN PILLOLE

ULTRA

Partenza e arrivo dal paese di Malcesine con passaggio in quota alla stazione della Funivia. Il percorso è disegnato su sentieri di montagna molto panoramici che attraversano il Parco Naturale Locale del Monte Baldo nei Comuni di Avio e Brentonico.

Dislivello positivo: 3355 metri D+

Sviluppo: 50km

Tempo massimo: 12 ore

Altitudine massima: metri 2079

Partenza: sabato mattina

© Maurizio Torri

MEDIUM

Partenza e arrivo dal paese di Malcesine con passaggio in quota alla stazione della Funivia. La prima parte di gara ripercorre il tracciato della Ultra.

Dislivello positivo: 1994 metri D+

Distanza: 24km

Tempo massimo: 5 ore

Altitudine massima: metri 1756

Partenza: sabato mattina

© Maurizio Torri

SHORT

Partenza e arrivo dal paese di Malcesine. Il percorso si svolge prevalentemente su sentieri e strade sterrate a mezza costa, mentre la parte finale è sul lungolago.

Dislivello positivo: 1185 metri D+

Tempo massimo: 3 ore

Altitudine massima: metri 534

Partenza: domenica mattina