Antonioli e Dragomir, la coppia "skymarathon" dell'estate

17/07/2019 di STEFANO GATTI

Daniel Antonioli e Denisa Dragomir, ancora loro! A sette soli giorni di distanza gara dal successo nella storica Maratona del Cielo sul Sentiero 4 luglio, il portacolori del CS esercito e la toprunner del Team Serim hanno di nuovo raggiunto il traguardo per primi ed entrambi in perfetta solitudine nella Skymarathon (evento di punta del weekend della Pizzo Stella Skyrunning) a riprova di uno stato di assoluta grazia sia per il lecchese che per la rumena.



Lungo i quasi 2600 metri di dislivello positivo da superare, Daniel e Denisa hanno puntualmente anticipato la concorrenza al GPM di Sommavalle, al Lago di Lei, all’alpeggio di Angeloga ed alla statua della Madonna d’Europa, fino al paesino di Fraciscio dove si è chiuso l’anello di trentacinque chilometri. Per Dragomir seconda affermazione in Alta Valle Spluga (davanti alle due atlete del Team La Sportiva Paola Gelpi e Daniela Rota), terza addirittura per Antonioli, nuovo leader di Lasportiva Running Cup (il circuito del quale la skymarathon rappresentava la terza tappa, davanti a Gabriele Bacchion (Team Tornado)ed a Mattia Gianola (Team Crazy Idea).



Un appuntamento, quello di Fraciscio, preso d’assalto da top runners, specialisti ma anche semplici amatori della corsa a fil di cielo: quattrocento in totale, da diciassette differenti nazioni e – appunto – con differenti ambizioni, ma tutti ugualmente pronti a fare i conti con le rampe, la fatica, il ferddo del primo mattino e la caldura di metà giornata e naturalmente con lo spirito di competizione. Da sfogare, fino in fondo (anzi, fino in cima …!) anche nelle altre due gare in programma: la skyrace da venti chilometri di recente introduzione e la dura, durissima e fin qui inedita vertical che, in soli quattro chilometri, copriva mille metri di dislivello: dal centro di Fraciscio alle rive del Lago Nero.



Nella Skyrace (1700 metri di dislivello positivo) il Team Serim ha fatto saltare il banco vincendo sia la gara maschile con Jean-Baptiste Simukeka, sia quella femminile con Primitive Niyirora: per entrambi vittoria e record del percorso. A completare il podio Micha Steiner (Salomon) e Luigi Pomoni (Premana) tra gli uomini, Arina Riatsch (Dynafit) e Cristina Patti (Team KV) tra le donne. Pizzo Stella “grandi fime” anche per quanto riguarda la Vertical: pronostico pienamente rispettato al maschile, con il successo di Michele Boscacci (CS Esercito) davanti a Filippo Curtoni (C.A. Lizzoli) e Tommaso Caneva (GP Talamona). Viene invece da lontano la vincitrice della gara rosa, la fondista finlandese Susanna Saapunki che si è imposta sulle due portacolori del Team La Sportiva Corinna Ghirardi e Arianna Oregioni.