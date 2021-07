Alessandro Zanga e Samantha Galassi "svettano" nella seconda edizione della scalata al Buldet

SKYRUNNING

Al campione di casa ed all'atleta toscana residente a Bergamo la vittoria nella prova che ha aperto il calendario orobico.

di

STEFANO GATTI

Sei prove una diversa dall'altra in meno di quattro mesi: è un calendario agonistico da togliere letteralmente... il fiato quello proposto questa estate (ed oltra) da Fly-Up Sport e dal suo carismatico leader Mario Poletti: trailrunning, vertical, skyrunning, senza dimenticare la goliardica ed attesissima Magut Race di fine mese. Intanto però la prima prova del calendario "a tutte Orobie" è scattato con la Buldet Vertical di Onore con vista sulla Presolana.

Una cinquantina gli atleti che hanno coraggiosamente raccolto la sfida verticale (e "muscolare" ). Via alle nove e 30 dalla piazza centrale della località turistica orobica ed arrivo ai 1406 metri della croce del monte Buldet, dal quale si può godere una splendida e inedita panoramica sul massiccio della Presolana, il monte Pora l’altopiano di Clusone. Il percorso della prova proposta da Fly-Up in stretta sinergia con la famiglia Raimondo Schiavi, Mico Serramenti e l’amministrazione comunale di Onore prevedeva uno sviluppo di cinque chilometri e 400 metri only-up, con 730 metri di dislivello positivo da superare. Rispetto allo scorso anno, unica variante della Buldet Vertical è stata la partenza in linea che ha permesso - sin dalle prime battute - di vivere appieno l’andamento della gara al pubblico presente.

Alessandro Zanga (Atletica Val Brembana) ha tagliato per primo il traguardo della prova maschile, fermando il cronometro sul tempo di 31 minuti e 12 secondi. Lo raggiungono (ma solo sul podio…) nell’ordine Iacopo Brasi (finish time 31’56”) e Antonino Lollo, staccato di un minuto e 37 secondi dal vincitore. Completano la top ten Paolo Poli, Mattia Tanara, Manuel Franchi, Marco Marchesi, Danilo Bosio, Daniele Tomasoni e Luca Nodari.

Al femminile, come da pronostico Samantha Galassi (La Recastello radici Group) è riuscita a scrivere il proprio nome nell’albo d’oro. L'atleta toscana (ma residente a Bergamo) ha raggiunto la vetta del Buldet 38 minuti e 59 secondi dopo il via, precedendo la beniamina di casa Erica Schiavi (staccata di due minuti e 47 secondi) e Sara Mussetti (finish time 47’18”). Roberta Pesenti e Laura Serafini hanno completato la top five.

Nell’albo d’oro della gara di Onore le firme di Galassi e Zanga si aggiungono a quelle dei dominatori della prima edizione Antonino Lollo (30’50”) e Moira Guerini (38’46”), le cui performances vincenti continuano a rappresentare l’asticella da superare in termini di record del percorso di gara.

Archiviata la Buldet Vertical il prossimo impegno organizzativo di Mario Poletti e dello staff Fly-Up è quello ormai dietro l’angolo di sabato 24 luglio con il ritorno di International Orobie Skyraid: un vero trail d’alta quota da 56 chilometri di sviluppo e 3800 metri di dislivello positivo tra Val Seriana e Val Brembana, con partenza da Ardesio ed arrivo a Valbondione passando da Valcanale.

Queste nel dettaglio le prossime tappe del calendario Fly-Up:

24 luglio International Orobie Skyraid Ardesio/Valbondione

31 luglio Magut Race La Baitella Songavazzo

29 agosto Orobie Vertical Valbondione Rifugio Coca

03 ottobre Valzurio Trail Nasolino frazione di Oltressenda

24 ottobre Sei Comuni Presolana Trail Cerete

Per maggiori informazioni e iscrizioni vistate il nuovo portale www.fly-up.it