Alaska sulle Alpi: La Grande Corsa Bianca “scalda” i motori  

Una prova dalle caratteristiche estreme destinata a uomini e donne in grado affrontare le dure condizioni della montagna invernale

© La Grande Corsa Bianca Ufficio Stampa Si torna a correre (e a pedalare, e a sciare) tra poco più di un mese sulle nevi dell'Alta Vallecamonica e Alta Valtellina. L'appuntamento con la settima edizione de La Grande Corsa Bianca è infatti fissato per venerdì 26 e sabato 27 gennaio 2024. Tornata in calendario nel 2023 dopo qualche anno di assenza e condizionata dallo scarsissimo innevamento, la più recente edizione di quella che per certi versi è la versione invernale di Adamello Ultra Trail ha fatto registrare all'inizio dell'anno in corso un numero considerevole di iscritti (oltre centosettanta) che hanno partecipato con grande passione e la indispensabile preparazione a questa meravigliosa avventura da... Grande Nord, quasi un angolo di Alaska sul settore centrale dell'arco alpino e prealpino.

Il feedback positivo arrivato dai concorrenti ha fornito al comitato organizzatore di LGCB l'input per riproporre questa traversata invernale in ambiente alpino in semi-autosufficienza a cavallo tra Valle Camonica e Valtellina. Divenuta da subito evento di culto del panorama trail italiano e praticamente unica nel suo genere in Italia, La Grande Corsa Bianca anche per la prossima edizione propone due distanze e due tracciati da... tripla A: Alpi, Avventura, Alaska!

La particolarità di questa "avventura", così amano definirla gli organizzatori, più che una gara, è che i concorrenti attraverseranno incantevoli vallate, piccoli agglomerati di baite e scorci caratteristici, a volte accompagnati dal solo rumore dei propri passi che affondano nella neve, dalla compagnia dei numerosi animali selvatici che popolano queste zone ed infine alla luce delle pile frontali e niente di più. Il format, deciso dal Comitato Organizzatore, rimane lo stesso. Entrambe le distanze (110 e 40 chilometri) si potranno correre a piedi, con le fat bike, sugli sci oppure con i cani (categoria musher).

La Grande Corsa Bianca da 110 chilometri e 4500 metri di dislivello positivo partirà da Canè, località Ponte della Valle, venerdì 26 gennaio alle ore nove in punto e - dopo aver percorso buona parte della splendida valle di Canè - si sposterà verso l'altrettanto incantevole Val Grande, sopra Vezza D'Oglio. Da qui i concorrenti intraprenderanno una lunga traversata verso la Valtellina, passando per Trivigno ed il lago del Mortirolo. Si inizierà poi il ritorno verso Vezza D'Oglio dove è prevista la conclusione della gara sabato 27 gennaio a partire dalle ore venti.

Per quanto riguarda invece il tracciato corto da 40 chilometri e 2100 metri di dislivello positivo (propriamente detto Corsa Bianca), la partenza è prevista da Piazza IV Novembre nel comune di Monno, sempre venerdì 26, però alle ore ventidue. Il percorso ricalcherà per buona parte quello della sorella maggiore senza però sconfinare in Valtellina. La chiusura della gara è prevista sempre sabato 27 a partire da mezzogiorno.

La Grande Corsa Bianca gode del sostegno di MICO (capi tecnici e di altissima qualità) e del brand Ferrino, azienda di outdoor a trecentosessanta per eccellenza. Per la sicurezza dell'evento, LGCB si affida a SeTeTrack gps, sistema di rilevamento che permette il monitoraggio continuo dei partecipanti lungo la traccia di gara.

L'iscrizione dovrà avvenire tramite compilazione ed invio del modulo scaricabile dal sito www.lagrandecorsabianca.it, dove si possono trovare anche tutte le foto delle passate edizioni, le classifiche ed info utili quali regolamento, mappa scaricabile in due differenti formati e molto altro.

