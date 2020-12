Adrenaline GTS21: i perché di una scarpa assolutamente da provare

IN STRADA

di

PEPE FERRARIO

Come runner mi definisco un conservatore, specie quando si tratta di scarpe: trovato un modello che si sposa con la mia tecnica (farei meglio a dire "non tecnica") di corsa gli giuro amore duraturo. Per età, struttura muscolare da ex calciatore, usura tendinea da chilometri (tanti) macinati e, non ultimo, residue aspettative cronometriche, cerco una scarpa che abbia il giusto compromesso tra protezione e reattività, che non sia non troppo "morbida" (come oggi pare andare di moda) e con un buon sostegno a livello del tallone. Non amo le flat e apprezzo un discreto differenziale: un buon drop salva i miei tendini di Achille e i miei polpacci. Tutto questo per provare a spiegare perché, personalmente, Adrenaline GTS 21 è per me una scarpa ben riuscita.

Da amante delle Ghost, avevo già avuto modo di usare e apprezzare le GTS19 e le GTS20, prima e seconda release di una innovazione rivoluzionaria rischiosa ma vincente, capace di stregare anche i runner "conservatori" come me. Qui potrei oggi parlare appunto del "supporto olistico" GuideRails che entra in gioco quando c'è necessità (quando cioé la falcata esce dal proprio movimento naturale) e corregge, supporta, protegge le articolazioni; potrei pure dilungarmi sul "sistema di ammortizzazione combinato con il DNA LOFT" che si estende dal tallone fino alla punta, su tutto il lato esterno dell’intersuola; così come potrei scrivere della traspirabilità ed elasticità del tessuto. Ma sono tutti dati tecnici che si trovano comodamente nella scheda ufficiale di presentazione della Brooks Adrenaline GTS21.



Preferisco invece ribadire quanto detto e cioè che se cercate stabilità e reattività, protezione e fluidità questa ritengo sia la scarpa giusta. O per lo meno da provare. Con un'ultima aggiunta. Viene consigliata, generalmente, per runner di peso medio: giustissimo, ma lo trovo comunque un consiglio limitante visto che la ritengo una scarpa adattissima anche per corridori leggeri (diciamo intorno ai 65 kg), da utilizzare in allenamento ma anche in gara, su distanze medio-lunghe.