Adrenalina, inclusione e solidarietà: al via GOinUP 2025

"Anche noi come la Latteria Sociale Valtellina lavoriamo sul territorio e, nel limite del possibile, cerchiamo di supportare le associazioni che si impegnano in queste lodevoli iniziative. Già lo scorso anno abbiamo supportato il circuito fornendo premi per le varie gare, ma soprattutto fornendo balisaggi in materiale riciclabile e biodegradabile. Ci piace l’idea che per dieci mercoledì del 2025 centinaia di runners corrano in montagna e che subito dopo la gara il sentiero resti immacolato".