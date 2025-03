Addio a Robert Fliri, l'inventore delle "FiveFingers"

Lutto nel mondo dello sport outdoor per la improvvisa scomparsa di Robert Fliri. Designer visionario e inventore - nell'ormai lontano 2006 - della calzatura minimalista a cinque dita Vibram FiveFingers, Fliri era originario di Naturno (in provincia di Bolzano) e ha perso la vita nel corso di un'uscita di scialpinismo, precipitando da una delle creste della Punta di Oberettes, (Schwemser Spitze) in Val Mazia (Alta Val Venosta). L’incidente è avvenuto in discesa, nella tarda mattinata di martedì 4 marzo, mentre Robert si trovava ad una quota di 3400 metri circa. L'allarme è stato lanciato da due scialpinisti che avevano incrociato Fliri in precedenza ma i soccorritori - dopo averlo individuato e raggiunto - hanno solo potuto constatarne il decesso e riportare la salma a Malles Venosta.