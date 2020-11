Storico San Marino in Nations League: secondo pari di fila, non era mai successo

LA STORIA

Può uno 0-0 in casa contro la minuscola Gibilterra essere un risultato storico in maniera positiva? Se ti chiami San Marino e la tua storia calcistica è fatta per lo più di sconfitte, sì può. E così è stato. La nazionale del Titano, in 10 dal 49' per l'espulsione di Simoncini, ha conquistato il suo secondo pareggio consecutivo in Nations League, dopo quello in casa del Liechtenstein (sempre 0-0). Un fatto mai accaduto prima nella storia della piccola nazionale di calcio.

Nel postpartita tra i giocatori c'è chi non è riuscito a trattenere le lacrime. Dante Rossi, trentatreenne difensore originario dell'Argentina si è emozionato a tal punto da scoppiare a piangere durante l'intervista post partita a 'RTV San Marino': "Per me è veramente un sogno... Non riesco a parlare molto... La mia famiglia è felice, anche mia moglie. Ringrazio i miei compagni e lo staff. Speriamo di rimanere molto tempo qui. Dedico questo pareggio a tutto il paese, che è piccolo ma ha un grande cuore, alla mia famiglia, a mia moglie e a tutti i miei compagni. Chiedo scusa".