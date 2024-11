Spalletti alla meta con due dubbi, in attacco spazio a Retegui

Questa benedetta abbondanza in attacco, almeno per il momento non ha fatto cambiare i piani a Luciano Spalletti che anche contro il Belgio, domani sera, si affiderà al consueto 3-5-1-1 che prevede un trequartista alle spalle del centravanti. Su quest'ultimo il ct ha deciso: Kean, non in perfette condizioni e alle prese con un fastidio a schiena e caviglia, partirà dalla panchina magari per essere lanciato dal primo minuto contro la Francia, mentre Retegui, in forma strepitosa, proverà a caricarsi l'Italia sulle spalle nella partita che dovrebbe, sulla carta, consentirci l'accesso ai quarti di finale. Agli azzurri, che guidano il gruppo 2, serve un punto per la matematica qualificazione e, per evitarsi problemi nell'ultimo match contro la Francia, è bene che se lo prendano in Belgio.