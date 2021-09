Spagna, Luis Enrique:"Italia al top, ma prima o poi dovrà perdere"

NATIONS LEAGUE

"All'Europeo avremmo potuto batterli, ma non siamo stati capaci. Adesso vogliamo vincere il Mondiale"

Luis Enrique guarda già alla sfida con l'Italia nella semifinale delle Final Four di Nations League a inizio ottobre. Una sfida che la Spagna attende come rivincita della semifinale di Euro 2020 vinta dagli Azzurri ai rigori. "L'Italia? E' al top, ha vinto l'Europeo con merito, ha allungato la striscia di imbattibilità. Ma, come dice il nostro psicologo, il giorno in cui perderanno è vicino...", ha detto il ct delle Furie Rosse.

"All'Europeo avremmo potuto batterli, ma non siamo stati capaci. Sono una squadra di altissimo livello, con una filosofia di gioco simile alla nostra. Spero che si riveda una partita spettacolare", ha aggiunto prima di caricare l'ambiente: "Voglio vincere tutte le partite, e anche i giocatori. Nel novembre 2022 ci sarà il Mondiale e la motivazione è altissima. L'obiettivo è essere campioni"-

"L'ipotesi di un Mondiale ogni due anni? Sono contentissimo, ma dobbiamo unificare il calendario, e se non lo facciamo, il giocatore ne risentira', lo vediamo con gli infortuni... Va bene sono possibilita' allettanti per lo spettatore, per i giovani e per il mondo in generale, ma e' chiaro che devi ridurre da qualche parte", ha commentato Luis Enrique.

Tra i convocati per le Final Four di Nations League, il 17enne Gavi, del Barcellona: "Lo conosco da molto tempo, non ho dubbi sul suo rendimento, e le assenze mi danno il vantaggio di poter vedere altri giocatori. Ha molto da migliorare, ovviamente, ma voglio vederlo nel contesto della nazionale, con le cose che gli chiediamo. Da quello che ho visto finora, sarà all'altezza del compito".

"Se il Barcellona mi chiamasse per sostituire Koeman? Non credo abbiano il mio numero di telefono... Io sono qui e ho rinnovato il contratto, ho l'abitudine di mantenere la mia parola. Resterò qui fino alla scadenza, di sicuro", ha chiarito Luis Enrique.