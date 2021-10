Spagna, Luis Enrique: "Bella partita tra due grandi rivali, ora proviamo a vincere"

QUI SPAGNA

Il ct delle Furie Rosse: "Molto contenti, Gavi è il presente e il futuro della nazionale"

Luis Enrique si gode la vittoria di San Siro e il raggiungimento della finale di Nations League: "È stata una partita molto bella, tra due grandi rivali che hanno messo in campo le loro armi migliori - ha detto il ct della Spagna dopo il match con gli azzurri -. Ancora una volta abbiamo creato molti pericoli e pressato bene, siamo molto contenti. Con un allenamento e mezzo alle spalle era difficile, ma i ragazzi sono stati bravissimi nell'atteggiamento". Getty Images

Ora ad attenderlo in finale una tra Francia e Belgio: "Sono entrambe molto fortii. Cercheremo di mettere in difficoltà chiunque ci troveremo davanti e proveremo a vincere il titolo".

Poi un commento sul giovane Gavi, il classe 2004 del Barça che ha fatto il suo debutto in nazionale: "Abbiamo già parlato di lui come di un caso insolito, sta giocando come se fosse nel cortile di casa sua. È un piacere vedere un giocatore con questa qualità e con questa personalità. È il presente e il futuro della nazionale".