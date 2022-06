Norvegia, Haaland esulta in faccia a Milosevic: "Mi ha chiamato puttana"

SVEZIA-NORVEGIA

Il norvegese attacca lo svedese: "Mi ha detto che mi avrebbe spaccato le gambe"

Grazie a una sua doppietta la Norvegia ha vinto il derby scandinavo di Nations League contro la Svezia e dopo il secondo gol Erling Haaland ha esultato in faccia ad Alexander Milosevic. Un gesto che il neo bomber del Manchester City ha spiegato a fine partita. "Per prima cosa mi ha chiamato puttana e posso tranquillamente assicurare che non lo sono - ha detto a TV2 -. e ha minacciato di rompermi le gambe. Poi un minuto dopo ho segnato".

Accuse durissime che il difensore dell'AIK rispedisce al mittente. "È piuttosto scortese quello che ha detto, perché io non parlo norvegese e lui non parla svedese, quindi non so come avremmo potuto comunicare - si è difeso - Non parlo inglese in campo, quindi è sorprendente che dica cose che non ho mai pronunciato".

