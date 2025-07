Continua il pressing del Napoli per Vanja Milinkovic Savic. Stando a TMW, in giornata ci sarebbe stato un incontro tra il Torino e gli uomini di mercato del club azzurro per fare il punto della situazione. Il portiere ha una clausola di 19,5 milioni di euro, ma l'impressione è che intorno ai 16-17 milioni l'operazione potrebbe andare in porto.