Wimbledon, tutto facile per Alcaraz: batte Tarvet e vola al terzo turno

TABELLONE MASCHILE

Dal suo lato del tabellone sono stati eliminati Zverev, Medvedev e Tsitsipas, ma Carlos Alcaraz non regala colpi di scena in negativo e al netto di qualche break incassato batte 6-1, 6-4, 6-4 il padrone di casa Oliver Tarvet accedendo al terzo turno di Wimbledon. Soffrendo decisamente meno rispetto al debutto con Fognini, il classe 2003 si libera dell'inglese in poco più di due ore di gioco dominando il primo set, anche se già in avvio si nota che sul servizio l'iberico non è infallibile: Tarvet, infatti, ha ben otto palle break, tutte non sfruttate. È il preludio a ciò che avviene nel secondo e nel terzo: Alcaraz va sul 2-0 ma per la prima volta perde il servizio (2-2), anche se sul 4-4 si prende l'ennesimo break lasciando addirittura l'avversario a 0. Nel terzo, ecco che per la seconda volta il numero 733 al Mondo sorprende in battuta il numero 2, ma è un episodio sporadico: sul 3-3, Alcaraz trova il controbreak che gli permette di andare sul 5-3. Finisce 6-1, 6-4, 6-4 e ora il campione in carica attende il suo avversario: sarà uno tra Auger-Aliassime e Struff.



Si tengono al riparo da sorprese pure Khachanov e Rublev: i due russi eliminano in cinque e quattro set il giapponese Mochizuki e il sudafricano Harris, che però vendono cara la pelle. Per Rublev c'è ora Mannarino, che vince in quattro parziali il derby transalpino con Royer, mentre Khachanov sfiderà il portoghese Borges, che travolge 6-3, 6-4, 7-6(7) il britannico Harris. L'unico padrone di casa a sorridere è allora Norrie, che supera in rimonta (4-6, 6-4, 6-3, 7-5) l'americano Tiafoe. Uno dei nuovi fenomeni, il brasiliano Fonseca, supera invece Brooksby (6-4, 5-7, 6-2, 6-4): sul suo percorso c'è ora Jarry che travolge (6-2, 6-2, 6-3) Tien.



TABELLONE FEMMINILE

Non sbaglia Aryna Sabalenka: la numero 1 al Mondo deve sudare particolarmente solo nel primo set, vinto al tie-break, poi si impone 7-6(4), 6-4 sulla ceca Bouzkova. Dopo l'uscita di scena di Pegula contro Cocciaretto, a provare a tenere alta la bandiera degli Stati Uniti è Madison Keys, che batte 6-4, 6-2 Danilovic: ora, al terzo turno, se la vedrà con Siegemund, che in due set (6-2, 6-3) elimina la canadese Fernandez.



Bene anche Kartal e Bucsa, che travolgono Tomova (6-2, 6-2) e la vicecampionessa olimpica Vekic (6-1, 6-3). Ok pure Anisimova (6-4, 6-3 su Zarazua) ed Elise Mertens, che rimonta l'americana Li. Brutto ko per Maia Haddad: la brasiliana perde il tie-break poi si fa travolgere dall'ungherese Galfi, che vince 7-6(7), 6-1.