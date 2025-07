Vela, sabato apre la Red Bull Sailing Academy alla Marina Monfalcone

Per gli appassionati sarà un’occasione imperdibile per esplorare la Red Bull Sailing Academy: un hub all’avanguardia pensato per lo sviluppo dei futuri campioni della vela, con spazi dedicati all’allenamento tecnico, alla preparazione fisica e alla cura dell’atleta a 360 gradi. Monfalcone si candida così a diventare un centro nevralgico per la preparazione olimpica nel mondo della vela. Alle 15 si accenderà il primo grande show della giornata: nell’area terrazza, tra food truck e punti ristoro, si terrà il BMX Show con due leggende del freestyle su due ruote: l’austriaco Senad Grosic e il croato Marin Ranteš. Lo spettacolo verrà replicato anche alle 18.30, sempre nella stessa area. Dalle 17 inizieranno le esibizioni dei grandi campioni di sport estremi. Il primo a scendere in campo – anzi, in acqua – sarà Nikolas Plytas, 30 anni, greco, campione europeo di sci nautico e star del web con oltre 2,5 milioni di follower su TikTok. Plytas, noto per le sue acrobazie in wakeboard, surf, wing foiling, foilboarding e snowboard, si esibirà nello specchio d’acqua tra le banchine con manovre mozzafiato, tra cui il celebre “double backflip” che lo ha reso famoso in tutto il mondo.