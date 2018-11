Nations League, Germania-Olanda 2-2: gli Orange volano alla Final Four al 91'

19/11/2018

LA PARTITA

Sei minuti di fuoco, nei quali emerge tutta la fame di una nazionale che ha mancato la qualificazione agli ultimi due appuntamenti più importanti: l'Europeo del 2016 e il Mondiale 2018. L'Olanda, a Gelsenkirchen, tra l'85' e il 91' trova la forza di rimontare due reti alla Germania e centra così il pass per la Final Four della Nations League: un 2-2 che beffa i tedeschi e soprattutto i campioni del mondo della Francia, che con 7 punti restano dietro agli uomini di Koeman a causa degli scontri diretti che sorridono all'Olanda.



Nella prima parte di gara la Germania sembra decisa nel tornare a fare la Germania. La nazionale di Löw, ultima e retrocessa in Serie B con due punti in quattro partite, parte forte e trova il doppio vantaggio dopo soli 20'. Merito di Werner e di Sané, ma anche del 3-4-3 scelto dal ct tedesco, che prosegue con il rinnovamento di uomini e idee. Il tridente dei padroni di casa è completato dal 23enne Gnabry, che dopo 9 minuti serve al centravanti del Lipsia la palla dell'1-0: l'ex Stoccarda è bravo a rubare il tempo a De Ligt e a infilare Cillessen con un bel destro all'angolino. Il bis, firmato Sané, mette in luce tutta l'inesperienza degli Orange, sorpresi dal lancio lungo di Kroos per l'esterno del City: Tete e De Ligt si fanno prendere in mezzo e il tedesco è bravo a colpire con un mancino velenoso.



L'Olanda sembra scarica e svuotata, a tratti anche svogliata. E anche la ripresa non inizia troppo bene per la squadra di Koeman, incapace di mettere in difficoltà una Germania attenta e grintosa. A Parigi, dove la Francia domani sarà impegnata in amichevole contro l'Uruguay, probabilmente qualcuno stava già iniziando a muoversi per organizzare la Final Four di giugno quando all'improvviso gli Orange cambiano ritmo. Nell'ultimo quarto d'ora gli ospiti alzano intensità e baricentro: Depay impegna Neuer al 78', poi Promes - servito dall'atalantino De Roon - accorcia le distanze con una conclusione all'incrocio quando mancano 5 minuti al 90'. E' la scintilla che incendia l'Olanda fino alla zampata di capitan Van Dijk, straordinario con l'inserimento in mezzo all'area che vale il 2-2 nel primo minuto di recupero. Dopo tre anni ai margini, il calcio mondiale ritrova una delle sue più grandi protagoniste.