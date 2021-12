Nations League 2022/23, oggi i sorteggi: la guida

LA GUIDA

Italia testa di serie nella Lega A, si partirà a giugno 2022

Grazie al terzo posto conquistato nella passata edizione, la Nazionale di Roberto Mancini sarà testa di serie al sorteggio per la fase a gironi della UEFA Nations League 2022/23 in programma oggi alle 18 a Nyon. In prima fascia nella Lega A insieme agli Azzurri ci sono i campioni in carica della Francia, la Spagna finalista e il Belgio, battuto 2-1 dall'Italia nella finalina per il terzo posto disputata lo scorso 10 ottobre a Torino.

Le 16 squadre della Lega A saranno suddivise in quattro gironi da quattro squadre, con le prime classificate che si qualificheranno alla Final Four in programma nel giugno 2023 e le ultime classificate che retrocederanno nella Lega B. I match del girone si disputeranno tra giugno e settembre 2022 e quattro delle sei giornate di gara verranno giocate a giugno per via della programmazione invernale della Coppa del Mondo di Qatar 2022.

LE FASCE DELLA LEGA A

Fascia 1: Francia, Spagna, ITALIA, Belgio.

Fascia 2: Portogallo, Paesi Bassi, Danimarca, Germania.

Fascia 3: Inghilterra, Polonia, Svizzera, Croazia.

Fascia 4: Galles, Austria, Repubblica Ceca, Ungheria.

LE DATE

Giornate 1 e 2: 2–8 giugno 2022

Giornate 3 e 4: 8–14 giugno 2022

Giornate 5 e 6: 22–27 settembre 2022

Sorteggio Finals: da confermare

Semifinali: 14 e 15 giugno 2023

Finale e finale terzo posto: 18 giugno 2023

Spareggi: 21–23 e 24–26 marzo 2024