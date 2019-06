Nations League: Portogallo-Olanda 1-0, lusitani campioni

09/06/2019

LA PARTITA

A fare festa è ancora una volta lui, CR7, che quando sente odore di trofei si trasforma in un cannibale anche se in palio non ci sono Champions, Mondiali o Europei. In una serata nella quale non riesce a brillare più di tanto, Ronaldo è bravo a mettersi al servizio di un Portogallo che alla fine, con pieno merito, porta a casa la prima edizione della Nations League.



L'Olanda, solida e molto difficile da superare, fa però troppa fatica a creare qualcosa di interessante oltre la metà campo: la grande forza difensiva (De Ligt e Van Dijk sono un muro) e il palleggio in mediana (De Jong e De Roon) non trovano sbocchi vincenti sulle fasce, mentre Depay gira a vuoto nel ruolo di (presunto) terminale offensivo.



Il 4-3-3 lusitano occupa bene il campo e nel primo tempo si rende pericoloso più che altro con l'ex "italiano" Bruno Fernandes, che con due conclusioni da fuori mette paura a Cillessen. Ronaldo fa in modo che due giocatori avversari siano sempre impegnati su di lui, così è Bernardo Silva il prescelto per rompere l'equilibrio al minuto 60: da una sua accelerazione in verticale, infatti, arriva l'assist per Guedes, che libera il destro per l'1-0 che entrerà nell'albo d'oro. L'Olanda può comunque consolarsi per essere tornata ai massimi livelli dopo le mancate qualificazioni all'ultimo Europeo e all'ultimo Mondiale. Il Portogallo, campione continentale nel 2016, conferma invece di essere la squadra da battere.