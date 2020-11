Nations League: tris Olanda alla Bosnia, de Boer spera ancora

NATIONS LEAGUE

Nel pomeriggio di Nations League spicca la vittoria dell’Olanda sulla Bosnia nel girone dell’Italia. Gli uomini di de Boer non hanno problemi a regolare per 3-1 i balcanici (in gol con Prevljak) grazie alla doppietta di Wijnaldum e la rete di Depay. Orange secondi dietro l'Italia nel gruppo 1 della Lega A e che possono sperare ancora nel primo posto. Getty Images

L’altra gara nel girone dell’Italia vede l’Olanda sbarazzarsi senza troppi problemi della Bosnia di Bajevic, battuta 3-1 da una squadra più affamata e tecnica dei balcanici. Gli Oranje partono fortissimo nel primo tempo e, dopo il fortunoso incrocio dei pali colpito da Wijndal, mettono la gara in discesa già al 6’ con Wijnaldum ben trovato in mezzo all’area di rigore da Dumfries. Siglato l’1-0, i padroni di casa non allentano la pressione offensiva e al 14’, su un’azione simile a quella del primo vantaggio, trovano il raddoppio sempre con il numero 8 questa volta servito sottoporta da Berghuis. Al 30’ il 3-0 di de Jong viene annullato per un fuorigioco che il Var (assente in Nations League) avrebbe corretto mentre poco dopo è ancora Wijnaldum a mettere paura a Sehic.

Nonostante le tante occasioni l’Olanda va al riposo avanti solo 2-0, risultato che viene immediatamente arrotondato da Depay (sempre su assist di Dumfries) in avvio di ripresa. Con la gara sostanzialmente già in ghiaccio, entrambe le formazioni ne approfittano per dar riposo ai titolari e concedere un po’ di spazio agli uomini in panchina. È proprio un subentrato, Prevljak, a mettere a segno per la Bosnia il gol della bandiera al 63’, rete che in ogni caso non ribalta l’inerzia dell’incontro. L’Olanda, infatti, controlla senza problemi e addirittura, con la pericolosità di Berghuis, rischia di rendere ancora più pesante il passivo di una gara che comunque termina con un convincente trionfo per gli uomini di de Boer.

