Nations League: nuova impresa dell'Ungheria, battuta la Germania

NATIONS LEAGUE

Battuti 1-0 i tedeschi a Lipsia grazie al colpo volante di Szalai. Lunedì la sfida all'Italia: in palio, la Final Four

© ipp L'Ungheria non smette di sorprendere e ottiene l'ennesima impresa in una Nations League storica, con 10 punti in cinque gare nel girone di ferro che comprende Italia, Inghilterra e Germania. Dopo le due vittorie contro gli inglesi, questa volta capitolano i tedeschi: alla Red Bull Arena di Lipsia finisce 1-0, grazie al tacco volante di Szalai. Grande prestazione dei magiari, che lunedì sfideranno l'Italia: in palio, l'accesso alla Final Four.

Poche emozioni in avvio alla Red Bull Arena, con le squadre che si studiano e non riescono a rendersi pericoloso. Il primo sussulto arriva al quarto d'ora, con Szalai a guadagnarsi il corner che porterà al gol dell'inatteso vantaggio ungherese: segna proprio l'attaccante, ex Schalke e Hannover, con un prezioso tacco volante. Marco Rossi e l'Ungheria vanno dunque avanti al 17', e sfiorano subito il clamoroso raddoppio: la Germania si perde Schäfer, che si inserisce in area e va a sbattere su ter Stegen. Non ci sono altre chances nel primo tempo, si va dunque al riposo sull'1-0 magiaro. Nella ripresa, Flick cambia: fuori Gnabry e dentro Kehrer per passare alla difesa a tre. La Germania si scuote e si rende pericolosa: Gulácsi salva sulla conclusione di Sané e frena Werner, mentre Kimmich sfiora l'eurogol dalla distanza. Gli ungheresi rispondono con Ádám, goleador passato all'Ulsan Hyundai che va vicino al 2-0. Entrano anche Musiala e Havertz, ma sono ancora i magiari a sfiorare il gol: ter Stegen salva su Kleinheisler, dopo una velocissima ripartenza. Il finale è di difesa e sofferenza per l'Ungheria, che fa esplodere i suoi tifosi. In Germania arriva la terza vittoria in cinque gare in un girone di ferro, che sulla carta avrebbe dovuto vedere i magiari come cenerentola del gruppo: all'ultima sfida contro l'Italia, invece, i ragazzi di Marco Rossi arrivano da capolista con 10 punti e un +2 sugli azzurri. In palio, la Final Four della Nations League.

I RISULTATI DELLE ALTRE SFIDE

LEGA B

BOSNIA-MONTENEGRO 1-0

Marcatore: 46' pt Demirovic (B).

FINLANDIA-ROMANIA 1-1

Marcatori: 12' Pukki (F), 7' st Tanase (R).

LEGA C

GEORGIA-MACEDONIA DEL NORD 2-0

Marcatori: 35' aut. Miovski (G), 19' st Kvaratskhelia (G).

BULGARIA-GIBILTERRA 5-1

Marcatori: 23' Antov (B), 26' Chipolina (G), 36' Despodov (B), 7' st Kirilov (B), 10' st Stefanov (B), 36' st Petkov (B).

LEGA D

ESTONIA-MALTA 2-1

Marcatori: 51'pt Sappinen rig. (E), 6' st Teuma (M), 41' st Anier (E).