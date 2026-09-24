NATIONS LEAGUE

Nations League, Montella verso la sfida con l'Italia: "Mancini è il ct giusto, è tornato l'entusiasmo"

Il commissario tecnico della Turchia è convinto che il Mancio sia l'uomo giusto per rilanciare la nostra Nazionale

24 Set 2026 - 08:51
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Vincenzo Montella, dopo il flop mondiale con la sua Turchia, ha l'occasione del rilancio in Nations League, anche se una delle sfide di questo inizio autunno infuocato per le Nazionali, lo vedrà protagonista dello scontro fratricida con la nuova Italia di Mancini. Ne ha parlato alla Gazzetta dello Sport: "Gli azzurri hanno cambiato tanto, non solo il ct. Anche noi abbiamo tanti giovani in squadra e non da ora. A volte forse si anticipano un po’ i tempi, e con questo format non si può sbagliare una partita. Però è bello così, sono tutte partite decisive. E per noi è la prima volta in Serie A di Nations, vogliamo confrontarci con il meglio d’Europa. Il terzo Mondiale saltato dall'Italia? Quello che è successo è sinceramente incredibile. Può accadere, ma tre volte di fila non è immaginabile... C’è stata anche un po’ di cattiva sorte, arrivi a tutte le partite decisive senza più essere sereno, con troppa voglia. Però mi sembra di percepire grande entusiasmo, con un nuovo ct che sa lavorare con i giovani, anzi li anticipa, se pensiamo al suo primo ciclo".

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E proprio da Mancini, secondo il suo collega, la nostra Nazionale può e deve ripartire: "Non ci frequentiamo ma c’è stima, rispetto, affetto. Abbiamo giocato assieme nella Samp. Credo in lui, ha l’esperienza e le conoscenze per riportare l’Italia in alto. È la persona giusta". 

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