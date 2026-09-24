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Rubano la Porsche a Simone Biles (e lei si compra una Lamborghini)

L'atleta olimpica ha raccontato la sua disavventura sui social

di Redazione Drive Up
24 Set 2026 - 08:57
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© instagram

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Simone Biles è una delle ginnaste più forti della storia. Lo dimostrano le sette medaglie olimpiche conquistate e uno stile che unisce forza e potenza a un'impressionante agilità. Doti atletiche che le hanno permesso di ottenere l'attenzione mediatica degli sponsor, di milioni di appassionati e anche di qualche malintenzionato che di recente si è introdotto in casa sua rubandole la Porsche.
Che disavventura
La ginnasta della nazionale USA ha raccontato attraverso i propri profili social quanto successo: "Tre uomini mascherati sono venuti a casa nostra a Chicago e ci hanno rubato la Porsche. Hanno rubato la GTS (Cayenne, Ndr.) e questo è anche uno dei motivi per cui abbiamo preso un cane Doberman". Il racconto prosegue specificando che alla fine il SUV tedesco è stato ritrovato, dichiarando però che "sento comunque il bisogno di comprarne una nuova, quindi passiamo alla prossima".
Lamborghini
Per una Porsche rubata (ma ritrovata) c'è una Lamborghini comprata. Poco dopo essersi "riassestata", l'atleta a stelle e strisce si è recata con il marito, il giocatore di NFL Jonathan Owens, presso un concessionario Houston dove ha ritirato una nuovissima Urus. Il potentissimo SUV italiano con motore 4.0 litri V8 è stato prontamente condiviso sui social: carrozzeria e interni neri con elementi giallo a contrasto. Un'auto eccezionale per un'atleta che non si accontenta mai.

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