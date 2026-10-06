Nations League: Merino ribalta la Croazia, l'Inghilterra insegue

LEGA B

Il gruppo 1 chiude la tornata di gare della Lega B, con la Svizzera che conferma il suo dominio nel girone e cala il poker di vittorie. Freuler e compagni sconfiggono 3-0 la Macedonia in un match che, dopo l'iniziale fase di studio, è fortemente a tinte rossocrociate. La gara si sblocca però solo al 43', con la rete di Rieder, e gli elvetici chiudono definitivamente i giochi nella ripresa coi loro uomini di qualità: Manzambi (73') e Ndoye (81') firmano il definitivo 3-0 che manda la Svizzera a quota 12 punti. Yakin e i suoi mettono così una seria ipoteca sul primo posto, visto che la Slovenia insegue a quota 7 punti dopo la sorprendente vittoria per 2-1 sulla Scozia (4): Matko (56') e Sturm (71') ribaltano la rete firmata da Christie (31'). Scozia ferma a quota 4, dunque, mentre i macedoni chiudono il girone senza punti.



LEGA C

Emozioni e tante gare nella Lega C, con tre gironi in campo. Nel gruppo 1 si rimescolano definitivamente le carte grazie al ko della Finlandia, con Pohjanpalo e compagni che vanno ko in Bielorussia: Shimanski sblocca il match dopo un minuto e gli scandinavi non riescono a rimontare, rischiando anche di subire il raddoppio. Volkov sbaglia un rigore, ma i suoi vincono e agganciano proprio i finnici a quota 7 punti. La Finlandia non è più prima ed ecco il sorpasso dell'Albania, trascinata da uno strepitoso Kristjan Asllani. L'ex interista continua a segnare in Nazionale, sbloccando la sfida all'11' contro San Marino e chiudendola con un rigore nel recupero (93'): la sua doppietta consegna tre punti d'oro all'Albania, che ora guida con 9 punti. San Marino, che aveva pareggiato con Lazzari (66'), viene sconfitta 2-1 e vede sfumare uno storico punto nella Lega C.