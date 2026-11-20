Atp Finals 2026, Medvedev si regala Zverev in semifinale: liquidato Tiafoe in due set a Torino
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Le parole del russo al termine del match vinto contro l'americano Tiafoe, che lo ha qualificato in semifinale contro il numero uno del mondo
“L’ho detto prima del torneo, le Nitto Atp Finals sono un torneo bellissimo perché se perdi bene, puoi andare in vacanza a riposarti, ma se vinci ancora meglio, perché continui a giocare. Sono molto contento di come ho lottato oggi”. È soddisfatto Daniil Medvedev a Torino dopo il successo netto in due set (6-3 6-4) contro lo statunitense Frances Tiafoe nel terzo ed ultimo incontro di round robin alle Nitto Atp Finals 2026, che gli ha garantito il secondo posto nel Gruppo Ivan Lendl alle spalle dello spagnolo Carlos Alcaraz e soprattutto l'ultimo prezioso pass per le semifinali (raggiunte per la quarta nella sua carriera al Torneo dei Maestri). Adesso il trentenne moscovita tornerà in campo nella serata di sabato 21 novembre (non prima delle 20.30) per affrontare da sfavorito l'attuale numero uno del mondo ovvero il tedesco Alexander Zverev.
Il russo, accreditato della quarta testa di serie e campione delle Nitto Atp Finals alla O2 Arena di Londra nel 2020 nonché finalista l’anno successivo nella prima edizione sul veloce indoor piemontese, nell’intervista a caldo post-partita ha concluso facendo un commento proprio sul suo prossimo avversario in semifinale: “Quando io e Zverev ci incontriamo escono sempre delle sfide divertenti, con tie-break, match point, succede davvero di tutto. Sarà la prima partita tra di noi quest’anno quindi sarà divertente”.
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