“L’ho detto prima del torneo, le Nitto Atp Finals sono un torneo bellissimo perché se perdi bene, puoi andare in vacanza a riposarti, ma se vinci ancora meglio, perché continui a giocare. Sono molto contento di come ho lottato oggi”. È soddisfatto Daniil Medvedev a Torino dopo il successo netto in due set (6-3 6-4) contro lo statunitense Frances Tiafoe nel terzo ed ultimo incontro di round robin alle Nitto Atp Finals 2026, che gli ha garantito il secondo posto nel Gruppo Ivan Lendl alle spalle dello spagnolo Carlos Alcaraz e soprattutto l'ultimo prezioso pass per le semifinali (raggiunte per la quarta nella sua carriera al Torneo dei Maestri). Adesso il trentenne moscovita tornerà in campo nella serata di sabato 21 novembre (non prima delle 20.30) per affrontare da sfavorito l'attuale numero uno del mondo ovvero il tedesco Alexander Zverev.