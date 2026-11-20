"L'ibridazione limitata dei nuovi motori e l'uso di tecnologie pertinenti e sostenibili hanno lo scopo di favorire una competizione più orientata all'attacco e di offrire un sound entusiasmante - fa sapere ancora la Fia -. Al motore V8 sarà abbinato un telaio più leggero e agile, per dare maggiore enfasi sull'abilità del pilota e favorire i duelli ravvicinati in pista". "Il ritorno dei motori V8 rappresenta l'occasione per riconnettersi con il Dna di questo campionato, ritrovando il sound, l'emozione e le corse allo stato puro, tanto amate in tutto il mondo - dichiara il presidente della Fia, Mohammed Ben Sulayem -, rispondendo alle richieste di gare più avvincenti, ricche di sorpassi e caratterizzate da motori più rumorosi, simili a quelli precedenti all'introduzione dell'ibrido".