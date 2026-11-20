La Federazione internazionale dell'automobile ha raggiunto con la direzione della Formula 1 (FOM), gli undici team e i sei costruttori di motori coinvolti nel campionato un accordo che prevede l'utilizzo dal 2030 di un motore V8 turbo da 2,1 litri, che sostituirà l'attuale V6 turbo da 1,6 litri e avrà una potenza elettrica ridotta. "L'obiettivo principale è avere un propulsore più leggero, meno complesso e costoso", ha sottolineato la Fia, che anticipa di un anno la soluzione prevista per il 2031, anche se l'accordo definitivo andrà approvato dal Consiglio mondiale del Motorsport previsto a Shanghai a dicembre.
"L'ibridazione limitata dei nuovi motori e l'uso di tecnologie pertinenti e sostenibili hanno lo scopo di favorire una competizione più orientata all'attacco e di offrire un sound entusiasmante - fa sapere ancora la Fia -. Al motore V8 sarà abbinato un telaio più leggero e agile, per dare maggiore enfasi sull'abilità del pilota e favorire i duelli ravvicinati in pista". "Il ritorno dei motori V8 rappresenta l'occasione per riconnettersi con il Dna di questo campionato, ritrovando il sound, l'emozione e le corse allo stato puro, tanto amate in tutto il mondo - dichiara il presidente della Fia, Mohammed Ben Sulayem -, rispondendo alle richieste di gare più avvincenti, ricche di sorpassi e caratterizzate da motori più rumorosi, simili a quelli precedenti all'introduzione dell'ibrido".
Questo accordo rappresenta una pietra miliare significativa nel plasmare il futuro della Formula 1. Fin dall'inizio ho espresso chiaramente la mia ambizione di offrire uno sport più competitivo e più emozionante per i nostri fan, rimanendo al contempo all'avanguardia in termini di innovazione e sostenibilità", ha affermato il presidente della Fia, Mohammed Ben Sulayem.
"Il ritorno dei motori V8 rappresenta un'opportunità per riconnetterci con il Dna di questo campionato, riportando in auge il suono, l'emozione e la pura adrenalina delle corse che sono amate in tutto il mondo. La nostra visione è chiara: vetture più leggere, più semplici e più accessibili, che mettano l'abilità del pilota al centro della competizione - ha aggiunto - Desidero ringraziare tutti coloro che hanno collaborato. Questo è un importante passo avanti e dimostra cosa possiamo ottenere quando lavoriamo insieme per garantire il miglior futuro possibile al nostro sport".