Nations League, Martinez allontana il Barcellona: "Penso solo al Belgio"

NATIONS LEAGUE

Il tecnico dei Diavoli Rossi in vista della sfida con la Francia: "Questa generazione è speciale e meriterebbe un titolo"

"Mi sono sempre chiesto come una nazione di 11 milioni di persone potesse produrre giocatori così diversi. È una generazione speciale e meriterebbe un titolo". Lo ha detto Roberto Martinez, ct del Belgio, parlando al quotidiano spagnolo AS in vista della semifinale di Nations League contro la Francia in programma giovedì a Torino: "All'Everton ho allenato tre giocatori del Belgio, Fellaini, Miralles e Lukaku, nessuno avrebbe detto che provenissero dallo stesso paese” Getty Images

A proposito di uno dei simboli di questo Belgio, l’ex attaccante dell’Inter, Martinez ha dichiarato: "Lukaku a 16 anni era già pronto - ha detto - ma è davvero cresciuto all'estero. Ho potuto godermelo a 19 anni nell'Everton. Era sempre ossessionato dagli obiettivi. È un 9 che può giocare spalle alla porta, penetrare negli spazi, che ha una grande condizione fisica, ma soprattutto il suo grande talento è nella capacità di segnare".

E poi c'è Hazard, una stella di massimo livello al Chelsea, in difficoltà nelle ultime stagioni al Real e in nazionale: "Eden ha avuto due anni molto duri di infortuni. L'ho visto vincere in Francia, in Premier, segnare in tutti i modi, fare la differenza nell'uno contro uno, brillare tecnicamente in un campionato fisico come quello inglese e poi in nazionale è stato unico. È un peccato non aver visto Eden felice negli ultimi due anni. Non è riuscito a dare il meglio di sé a Madrid e il grande potenziale che ha non si è visto - spiega Martinez -. Detto questo ha grande carattere, è un leader, il capitano del Belgio e ha un'influenza molto importante all'interno della squadra. A livello umano ci si può fidare di Eden e a livello calcistico non si discute. È una questione di tempo, prima o poi anche in Spagna si vedrà il miglior Hazard".

Ma al di là dei singoli interpreti ("Courtois è tra i due o tre migliori al mondo e sta per diventare il più grande di tutti"), il ct dei Diavoli Rossi ha spiegato che bisogna "essere fedeli a uno stile più che a uno schema" e che il primo tecnico di riferimento per lui è stato Johann Cruyff: “Ha introdotto concetti che non si erano visti prima. Ha influenzato il calcio come nessun altro, ma sono rimasto affascinato anche da altri allenatori come Toshack, Maturana e Sacchi".

E a proposito di Cruyff, sembra che il Barcellona stia pensando proprio a Martinez per prendere il posto di Ronald Koeman: "Non ci ho pensato a questa possibilità, sono concentrato sulla Nations League del Belgio, è questo che mi preoccupa ora".

