Sassuolo, ufficiale il rinnovo di Romagna fino al 2026

Il Sassuolo, neo promosso in Serie A, comunica "di aver prolungato il contratto del calciatore Filippo Romagna fino al 30 giugno 2026, con rinnovo automatico per la stagione successiva al verificarsi di determinate condizioni contrattuali. Il numero 19 neroverde, nella scorsa stagione di Serie BKT, ha collezionato 23 presenze per un totale di 1870 minuti giocati. Con il suo impegno, la sua serietà e la sua professionalità, ha dato un contributo fondamentale al successo del club e ora il suo percorso con la maglia del Sassuolo continuerà anche nella prossima stagione di Serie A Enilive. A Filippo va un grande in bocca al lupo per il prosieguo della sua carriera in neroverde. Insieme per vivere ancora emozioni neroverdi!".