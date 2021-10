Nations League, Lukaku di nuovo contro Chiellini

NATIONS LEAGUE

L'attaccante belga ex Inter giocherà contro il capitano della Juve per infrangere il tabù. Stavolta non ci sarà Bonucci, squalificato

di

Fabrizio Ferrero

Un’unica gioia. Dal dischetto, il 15 maggio 2021, in uno dei suoi ultimi incroci con la Juventus di Giorgio Chiellini. Dei 64 gol segnati con la maglia dell’Inter in due stagioni, è questa l’unica rete segnata ai bianconeri da Romelu Lukaku. Una rete agrodolce, perché non ha inciso sullo scudetto vinto dai nerazzurri, ma nemmeno è servita ad evitare l’ennesima sconfitta contro i rivali. Italia-Belgio in Nations League sarà anche la sfida nella sfida tra l'attaccante del Chelsea, massimo cannoniere nella storia della propria Nazionale, e il difensore dell'Italia Campione d'Europa.

I dati sono tutti a favore dell'azzurro, quando Lukaku se lo trova di fronte difficilmente riesce ad essere decisivo davanti alla porta, come dimostrato anche nell'ultimo incrocio in Champions League. Sono 7 in assoluto i precedenti tra l’attaccante belga e la Juventus, di cui uno con la maglia del Manchester United in Champions il 23 ottobre 2018 (sconfitta per 1-0 con gol di Dybala a Old Trafford nella notte delle tre dita di Mourinho per ricordare ai tifosi bianconeri il triplete interista).

Nell'ultimo, con la maglia del Chelsea, vittoria bianconera firmata Chiesa e Big Rom a secco, mentre sono cinque i precedenti con l'Inter: 3 sconfitte, 1 pari in Coppa Italia e un unico successo a San Siro il 17 gennaio 2021, ma senza la sua firma, con tutti i suoi tentativi stoppati da un Szczesny quella sera in versione para tutto.

Insieme a Chiellini c'è di solito Bonucci, che stavolta non sarà però della sfida in virtù dell'espulsione rimediata nel match contro la Spagna. Contro la Francia Lukaku ha segnato ancora, ma ora vuole infrangere il tabù contro Chiellini e rinnova la sfida al difensore con cui ha quasi sempre perso i tanti duelli, ruvidi ma leali, che li hanno visti protagonisti. La parola passa al campo, che forse non a caso sarà quello dell'Allianz Stadium.