Nations League, Luis Enrique: "Sorteggio con l'Italia? Belgio e Francia più forti"

Luis Enrique sembra tirare un sospiro di sollievo dopo il sorteggio delle Final Four di Nations League, che ha accoppiato la sua Spagna all'Italia di Mancini: "Per me la squadra migliore è il Belgio, seguita poi dalla Francia. Sono loro le due migliori, per i risultati conseguiti finora - ha spiegato il ct degli iberici in conferenza - L’Italia non la conosco a fondo, so che sta attraversando un momento di cambiamento. Ora abbiamo tempo per studiarla e prepararci sui loro punti forti e su quelli deboli".

Getty Images