Nations League: l'Italia pesca Olanda, Bosnia e Polonia

NATIONS LEAGUE

Sono stati effettuati nel tardo pomeriggio di oggi ad Amsterdam i sorteggi della quattro leghe della Nations League 2020-2021. L'Italia, una delle 16 nazionali inserite nella Lega A ma non testa di serie, è stata sorteggiata nel gruppo 1 con Olanda, finalista della passata edizione, Bosnia e Polonia, quest'ultima già affrontata nella prima edizione Nations League, sorteggio morbido per l'Italia

LEGA A

Gruppo 1: Polonia, Bosnia, Italia, Olanda

Gruppo 2: Islanda, Danimarca, Belgio, Inghilterra

Gruppo 3: Croazia, Svezia, Francia, Portogallo

Gruppo 4: Germania, Ucraina, Spagna, Svizzera

Le vincitrici dei gironi parteciperanno alla fase finale di Nations League a giugno 2021 (semifinali, finale terzo posto e finale primo posto), fino a decretare la seconda vincitrice della competizione che succederà al Portogallo di Cristiano Ronaldo. Tra le partecipanti alla fase finale verrà decretata una nazione ospitante. Le ultime classificate nei gironi retrocederanno in Lega B.

LEGA B

Gruppo 1: Romania, Irlanda del Nord, Norvegia, Austria

Gruppo 2: Israele, Slovacchia, Scozia, Repubblica Ceca

Gruppo 3: Ungheria, Turchia, Serbia, Russia

Gruppo 4: Bulgaria, Irlanda, Finlandia, Galles



Le quattro vincitrici dei gironi conquisteranno la promozione. Le ultime classificate nei gironi retrocederanno in Lega C.

LEGA C

Gruppo 1: Azerbaijan, Lussemburgo, Cipro, Montenegro

Gruppo 2: Armenia, Estonia, Macedonia del Nord, Georgia

Gruppo 3: Moldova, Slovenia, Kosovo, Grecia

Gruppo 4: Kazakistan, Lituania, Bielorussia, Albania



Le quattro vincitrici dei gironi conquisteranno la promozione. Due squadre della Lega C retrocederanno in Lega D per la terza edizione del torneo nel 2022/23. Queste due squadre verranno determinate con i play-out (in casa e fuori), che verranno disputati tra le quattro quarte classificate di ogni girone della Lega C.

LEGA D

Gruppo 1: Malta, Andorra, Lettonia e Isole Far Oer

Gruppo 2: San Marino, Liechtenstein, Gibilterra

IL CALENDARIO

Giornata 1: 3–5 settembre 2020

Giornata 2: 6–8 settembre 2020

Giornata 3: 8–10 ottobre 2020

Giornata 4: 11–13 ottobre 2020

Giornata 5: 12–14 novembre 2020

Giornata 6: 15–17 novembre 2020

Sorteggio fase finale: da confermare

Fase finale: 2–6 giugno 2021