Nations League: l'Italia a caccia dell'impresa, con un Maldini in più

Qualche cambio anche per Nagelsmann, visto che la corsia sinistra e l'asse del Mainz non avevano funzionato nel match d'andata: i bocciati sono proprio Raum, Amiri e Burkardt. Cambia il centravanti, con Kleindienst promosso titolare come nella ripresa di San Siro, mentre Musiala viene riportato nel suo ruolo di trequartista: Sané e Leweling gli esterni. Intoccabili Goretzka e Gross in mezzo, anche se Stiller si candida a una maglia da titolare: potrebbe essere la sorpresa in extremis. Confermati Kimmich e il duo centrale (Rudiger-Tah), cambia come dicevamo il terzino sinistro: Schlotterbeck ha convinto Nagelsmann, che punta ancora su di lui dopo l'ottimo subentro. Nagelsmann giocherà per segnare subito e chiudere i giochi, l'Italia vuole andare all'assalto: servono due gol di scarto per centrare la Final Four. In caso contrario, gli azzurri saranno out e sfideranno la Norvegia nelle qualificazioni mondiali. Uno scenario da evitare, visto che Haaland e compagni hanno impressionato e hanno grande fame: mancano Mondiali ed Europei da Euro2000, il loro ultimo trofeo internazionale.