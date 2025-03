Italia: in difesa Bastoni c'è, ballottaggio Ricci-Rovella in mezzo. Certezza Kean in attacco

Qualche dubbio di formazione tra le certezze per il ct azzurro Luciano Spalletti alla vigilia del ritorno dei quarti di finale di Nations League a Dortmund contro la Germania, dove l'Italia è chiamata a ribaltare il risultato dopo la sconfitta di giovedì a San Siro. Non soltanto per accedere alle Final Four di Nations League ma anche per definire il proprio cammino nei gironi di qualificazione ai Mondiali 2026: Slovacchia, Irlanda del Nord e Lussemburgo attendono la Nazionale nel girone A in caso di passaggio del turno; Norvegia, Israele, Estonia e Moldavia le avversarie nel girone I con l'eliminazione. Donnarumma tra i pali è una certezza. Davanti al portiere del Psg, Spalletti ha provato una difesa senza Bastoni, con Gatti centrale, Di Lorenzo a destra e Buongiorno a sinistra. Di fatto tre marcatori puri sulle palle inattive, punto debole della squadra azzurra: otto degli ultimi nove gol subiti sono figli di calci piazzati. Ma il difensore dell'Inter giocherà di sicuro: "Se lo metto più laterale è come se lo mettessi sul divano di casa sua, è abituato a farlo all'Inter. Anche da centrale può giocare, gli ho parlato", ha detto Spalletti in conferenza stampa. A centrocampo c'è un ballottaggio nel ruolo di play tra Ricci e Rovella. Sicuri in mezzo Barella e Tonali, con Politano a destra e Udogie a sinistra. In avanti provate le due punte ma in conferenza stampa Spalletti ha mischiato le carte: "Se schieriamo due attaccanti da subito, c'è il rischio che in caso di forcing finale ci manchi un cambio potenziale". Poi il ct apre alla possibilità di vedere Maldini titolare: "Perché no? Ha fatto bene. Ha bisogno di fare partite di questo livello, ne abbiamo diversi che possono giocare lì e lui è uno di questi. Sì, può giocare. Zaccagni? Difficile giochi subito".