Nations League, Italia testa di serie ai sorteggi del Mondiale 2022

C'è un sorriso per la Nazionale italiana. Gli azzurri di Roberto Mancini, saranno teste di serie al sorteggio (in programma il 7 dicembre) dei prossimi Mondiali in programma in Qatar nel 2022. L'Italia, dopo aver battuto per4-0 l’Estonia nell’amichevole all’Artemio Franchi di Firenze, aveva messo un tassello importante verso questo traguardo. Ora, grazie al pareggio 1-1 tra Svizzera e Spagna hanno conquistato già il diritto a essere tre le nazionali d'elitè essendo gli elvetici i rivali diretti per contendere il posto agli uomini di Mancio.