Nations League, Italia contro il tabù Spagna per giocarsi la finale

STASERA A Enschede

In Olanda gli Azzurri di Mancini affrontano la semifinale che vale la sfida alla Croazia dopo la delusione del 2021

Arrivare a giocarsi la finale, in un'ideale staffetta con Inter, Roma e Fiorentina e dalla selezione U20, ma a caccia di un esito diverso. E' l'obiettivo, ma anche il compito, affidato dall'Italia del calcio alla Nazionale di Roberto Mancini in Nations League per chiudere una stagione internazionale brillante a livello di club ma che pretende anche un segnale di riscossa in chiave azzurra, senza aspettare Euro 2024. La Spagna, avversaria stasera in semifinale a Enschede, è un ostacolo duro ma anche molto motivante per gli azzurri. "Loro hanno dominato a lungo e ora come noi stanno cambiando qualcosa, specie con la nuova guida tecnica. Ma per qualità e quantità di giocatori che hanno, sono sempre un avversario difficile. Vedremo domani se saremo bravi a vincere questa partita", ha detto il ct azzurro.

Mancini, che si è detto contento di poter contare di nuovo su un attaccante d'esperienza come Immobile, mancato a lungo per infortuni. "Ora Ciro sta bene, e con lui anche Chiesa. Saranno importanti per noi - ha ammesso - . Penso che viste le due partite in tre giorni giocheranno entrambi", ha spiegato, senza però svelare le sue idee per i titolari in attacco, dove sono in ballo anche Retegui, Raspadori e il rientrante Zaniolo. Meno complicate da predire, sulla carta, le scelte negli altri reparti: l'improvvisa assenza di Bastoni, rimasto in Italia con l'influenza e sostituito dal granata Buongiorno, porterà all'impiego come centrale di Toloi, mentre l'interista Acerbi potrebbe cominciare dal 1' al posto di Bonucci.

Il capitano, presente in conferenza stampa al fianco di Mancini, si è detto ottimista sulle possibilità degli azzurri, perche' "anche se giochiamo contro una grande squadra, mettendo in campo quanto visto all'Europeo possiamo portare a casa un trofeo giovane ma pur sempre importante". Bonucci ha spiegato che nel ritiro-relax in Sardegna il gruppo ha lavorato bene, "è stato bello fra lavoro e divertimento". "A Coverciano si sono uniti i ragazzi dell'Inter, dispiaciuti ma pronti a ripartire. Loro fanno parte di questo grande gruppo che ha voglia di tornare a far divertire l'Italia", ha annunciato il più esperto della spedizione, che era in campo anche nell'ultima sfida ufficiale tra le due nazionali, la semifinale della Nations League del 2021, quando i campioni d'Europa furono battuti 2-1 dalla Furie Rosse, poi sconfitte in finale dalla Francia.

Quello in Olanda sarà il 13° faccia a faccia e anche per gli spagnoli guidati dal nuovo ct, Luis De La Fuente, riveste una particolare importanza. L'Italia per l'occasione indosserà una divisa particolare, bianca con dettagli in oro, che celebra il 125° anniversario della Figc ed è ispirata a quella indossata dagli azzurri nella loro partita esordio, quando il 15 maggio 1910 batterono la Francia 6-2. Un richiamo di buon auspicio.