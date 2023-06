Uefa Nations League: la Croazia batte 4-2 l’Olanda ai supplementari e vola in finale  

OLANDA-CROAZIA 2-4 DTS

La squadra di Dalic dilaga nell'extratime con Petkovic e Modric, dopo il pareggio allo scadere di Noa Lang

© Getty Images La Croazia è la prima finalista della Uefa Nations League: la squadra di Dalic batte l’Olanda per 4-2 dopo 120 minuti. Vantaggio Orange al 34’ con Malen, poi nella ripresa i croati la ribaltano con Kramaric (55’) e Pasalic (72’). Noa Lang illude la squadra di Koeman al 96’, poi nei supplementari le reti di Petkovic e Modric. La Croazia ora attende la vincitrice dell’altra semifinale tra Italia e Spagna, in programma il 15 giugno alle 20.45.

La Croazia vola in finale di Uefa Nations League battendo l’Olanda 4-2 dopo 120 minuti. La prima frazione di gioco inizia a basso ritmo, ma dopo i primi minuti di leggera intensità gli Orange iniziano a prendere in mano il pallino del gioco. Le geometrie di de Jong a innescare la grande velocità delle ali olandesi (Gakpo e Malen) mettono in estrema difficoltà la formazione croata. Nel giro di pochi minuti vengono infatti ammoniti sia Kovacic che Pasalic. La squadra allenata da Koeman va più volte vicina alla rete del vantaggio, che arriva poi puntuale al minuto trentaquattro: dopo un’azione prolungata e ben congeniata Wieffer, grande sorpresa di questa Olanda, accomoda il pallone per Malen, che chiude con il destro a incrociare per battere Livakovic. I croati provano ad aggrapparsi a Modric per riportare immediatamente il match in equilibrio, ma al termine dei primi quarantacinque minuti il risultato è di 1-0 in favore dell’Olanda. In avvio di secondo tempo gli undici di Dalic trovano il pari: al 55’ è Kramaric a siglare il gol del vantaggio, con un pallonetto morbido su calcio di rigore che batte Bijlow. La gara si accende ed è estremamente equilibrata, ma al 72’ la Croazia riesce addirittura a ribaltare il risultato: cross dalla sinistra di Ivanusec e girata col mancino del giocatore dell’Atalanta Pasalic, che insacca il 2-1. La formazione di Koeman prova in tutti i modi a pareggiare il risultato: al 91’ Gakpo fallisce clamorosamente una ghiotta occasione, ma cinque minuti più tardi, esattamente nell’ultimo minuto di recupero, arriva il gol del 2-2. Dopo un assalto continuo e confuso è Noa Lang a trovare il pareggio, con un tiro di destro allo scadere che porta il match ai supplementari. Nel primo dei due tempi aggiuntivi la squadra di Dalic torna avanti: al 98’ il neoentrato Petkovic si libera della marcatura e fa partire un destro a girare da fuori area che trova l’angolino alla destra di Bijlow. L’Olanda prova nuovamente a riprendere per la seconda volta l’incontro, ma al 116’ Modric chiude la partita trasformando il calcio di rigore concesso per fallo di Malacia. Finisce 4-2, con la Croazia che vola in finale. La formazione allenata da Dalic ora attende la vincitrice della sfida tra Spagna e Italia, in programma il 15 giugno ore 20.45.