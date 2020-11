Nations League, Ilicic torna al gol: non segnava da marzo

NATIONS LEAGUE

Sembra passata una vita dallo scorso 10 marzo. In Italia esplodeva con violenza l'emergenza Covid e in Spagna, a Valencia, andava in scena lo show con poker di gol al Mestalla di Josip Ilicic, che dopo la serata che sembrava aprirgli le porte della candidatura al Pallone d'Oro ha passato diversi mesi di silenzi e inquietudine, lontano dal campo e dai suoi tifosi. Poi domenica sera il Professore, come lo chiamano i compagni dell'Atalanta, è tornato al gol in Nations League, probabilmente la medicina migliore per ritrovare il vero Ilicic

Sicuramente per il decisivo rigore del 2-1 al 94', insieme al popolo sloveno, avrà esultato anche Gasperini, che dal momento del ritorno in campo del fantasista a Napoli, da fine psicologo, ha immediatamente concesso a Ilicic una valanga di minuti malgrado la lunga inattività. Una scelta evidentemente più “umana” che tecnica, nel tentativo di recuperare al meglio il ragazzo prima ancora che il giocatore.

Dalla sfida del San Paolo Ilicic ha giocato tre partite in Serie A e due in Champions, senza però realmente mai riuscire a incidere. Così, nelle ultime due prove prima della sosta Nazionali, il passo indietro del tecnico torinese: 90 minuti in panchina sia col Liverpool sia con l’Inter. Una scelta che ha dato i suoi frutti, perché con la sua nazionale Ilicic è tornato protagonista e soprattutto è tornato decisivo: probabilmente gli mancava solo il gol per tornare a sorridere e a giocare bene.

"Abbiamo passato momenti difficili. Il Covid l'ho sentito anche sulla mia pelle, spero possiamo uscirne tutti insieme il prima possibile", aveva dichiarato Ilicic lo scorso 10 novembre e forse questo gol è davvero il primo passo.